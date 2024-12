Science-Fiction oder Realität? Gibt es bald eine Schwangerschaft ohne menschlichen Körper?

Ist es in Zukunft möglich ein Baby komplett ausserhalb des mütterlichen Körpers zu gebären? Was sind die Vor-und die Nachteile und was bedeutet es für die Mutter-Kind-Beziehung? Darüber reden ein Kinderarzt und ein Medizin-Ethiker im «Durchblick».