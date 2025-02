1/11 Influencerin Sara Leutenegger und Unternehmer Lorenzo Leutenegger sind seit 12 Jahren zusammen und Eltern von zwei kleinen Söhnen. Foto: zVg

Auf einen Blick Sara Leutenegger schreibt Liebesbrief an ihren Mann Lorenzo zum Valentinstag

Südafrika ist für das Paar ein magischer Ort der Liebe

Sara Leutenegger

«Mein geliebter Lorenzo

Vor genau zwölf Jahren bist du in mein Leben getreten – und hast es für immer verändert. Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend am Opening des Zürcher Clubs Aura, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Da war sofort diese Anziehung, dieses magische Gefühl, das uns den ganzen Abend nicht mehr losliess. Unsere Gespräche, unser Lachen, unsere Blicke – alles fühlte sich so richtig an. Und doch war der Anfang nicht leicht. Viele stellten unsere Liebe vor allem wegen des Altersunterschieds von zehn Jahren infrage. Doch wir wussten es besser.

Mit gerade einmal 18 Jahren durfte ich dich kennenlernen, mit 19 wurden wir ein Paar. Unser erster gemeinsamer Trip führte uns nach Paris – die Stadt der Liebe, die für uns den Beginn von etwas ganz Grossem markierte. Kurz darauf folgte Südafrika, wo du mir das wunderschöne Kapstadt gezeigt hast. Seither ist Südafrika unser magischer Ort, der unsere Liebe immer wieder neu entflammen lässt.

Nach eineinhalb Jahren Beziehung hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter, das ich nie vergessen werde. Ich fragte sie: ‹Mami, wie hast du gewusst, dass Papa der Richtige ist›. Und ihre Antwort war so einfach wie wahr: ‹Das spürst du einfach.› In diesem Moment wusste ich es auch – ich habe es gespürt.

Du hast mich unterstützt, mich wachsen lassen, mich immer ermutigt, über mich hinauszuwachsen. Du hast an mich geglaubt, selbst wenn ich an mir gezweifelt habe. Mit 22, in Bali, hast du mich gefragt, ob ich deine Frau werden will. Ich hätte schon zwei Jahre früher Ja gesagt, so sicher war ich mir. Und als ich den Ring an meinem Finger trug, wusste ich: Für dich war es genauso klar wie für mich. Unsere Hochzeit ein Jahr später war einer der schönsten Tage meines Lebens.

Nach der Hochzeit haben wir das Leben in vollen Zügen genossen. Wir sind gereist, haben gefeiert, Erinnerungen geschaffen, die für immer bleiben. Und dann kam eine Entscheidung, die mich in eine neue Welt geführt hat: ‹Germany’s Next Topmodel›. Ich weiss noch, wie du mich ermutigt hast, es zu wagen. Du warst mein grösster Unterstützer, mein sicherer Hafen, mein grösster Fan.

Und dann, im Jahr 2020, inmitten einer schwierigen Zeit für die Welt, hatten wir unser grösstes Glück: Ich wurde schwanger mit Lio. Unser erstes gemeinsames Wunder. Ich wusste immer, dass du ein grossartiger Partner bist, aber zu sehen, wie du als Vater aufblühst – das hat meine Liebe zu dir noch einmal auf eine ganz neue Ebene gehoben. Und jetzt ist auch unser Pablo bei uns, unser kleiner Wirbelwind.

Heute, zwölf Jahre später, stehen wir hier – nicht mehr frisch verliebt wie am ersten Tag, aber stärker, tiefer, bewusster verbunden. Unsere Liebe ist gereift, unsere Familie gewachsen. Es gibt Herausforderungen, aber es gibt nichts, was ich lieber hätte, als genau dieses Leben mit dir.

Danke, mein Schatz.

Danke, dass du in schweren Momenten immer an uns glaubst.

Danke, dass du mich unterstützt, egal, mit welcher Idee ich wieder komme.

Danke, dass du der beste Vater für unsere Kinder bist.

Danke, dass du mein Mann bist.

Jetzt sind wir wieder in Südafrika, feiern unseren sechsten Valentinstag an diesem besonderen Ort. Und während ich hier sitze und diese Zeilen schreibe, gibt es nur eine Sache, die ich noch sagen möchte:

Ich liebe dich.

Für immer und ewig

Deine Sara»