Claudio Zuccolini tritt am Samstag gegen ungewöhnliche grosse Konkurrenz an. Zeitgleich läuft die beliebte Show mit Kai Pflaume und Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna. Wer gewinnt das TV-Rennen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dario Cologna tritt am 6. März bei «Klein gegen Gross» an

SRF zeigt die Sendung erst am 14. März wegen Planung

12-jährige Enya Jiani misst sich mit Frank Thelen im Tischtennis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sonja Hüsler

Macht ihm Kai Pflaume (58) am Samstagabend das Leben schwer? Wenn uns Claudio Zuccolini (55) in der Quizshow «Wie tickt die Schweiz?» wieder den Puls fühlt, tritt zeitgleich bei «Klein gegen Gross» Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna gegen eine 13-Jährige im Ball-Seilsprung an. Derart hochkarätige Schweizer Sportprominenz in einer ARD-Show?

Die Erklärung ist einfach: SRF steigt jeweils zweimal pro Jahr bei «Klein gegen Gross» ein und sorgt in diesen Ausgaben für unterhaltsame Schweizer Beteiligung. Die Ausgabe mit Dario Cologna wird auch bei SRF 1 zu sehen sein – allerdings erst eine Woche später. Der Grund: unterschiedliche Programmplanungen. So etwas kommt ab und zu vor, zuletzt bei der «Beatrice Egli Show» im Dezember (6.12. bei SRF; 20. Dez. bei ARD).

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Das sagt SRF

Dieses Mal ist es SRF, das «Klein gegen Gross» verzögert zeigt (14.3.). Zucco (168 cm) muss sich also gegen Pflaume (190 cm) behaupten. Auch eine Art Klein gegen Gross. Besteht da nicht die Gefahr, dass die ARD-Show der SRF-Eigenproduktion das Wasser abgräbt? SRF schreibt auf Anfrage: «Einen Nachteil sehen wir in dieser Programmierung nicht.» Im Gegenteil: «So können Inhalte optimal aufs jeweilige Umfeld abgestimmt werden.»

Und so wetteifern diesen Samstag in «Wie tickt die Schweiz?» drei Promi-Teams darum, das Verhalten der Schweizer am besten einzuschätzen: Sandra Boner/Thomas Bucheli (Wetter), Franco Marvulli/Elisa Gasparin (Sport) und Meta Hiltebrand/René Schudel (Kochen). Bei Kai Pflaume tritt neben Dario Cologna auch die 12-jährige Enya Jiani aus Pratteln BL an: Sie duelliert sich in der Show mit dem «Höhle der Löwen»-Juror Frank Thelen – im Tischtennis.

Was viele nicht wissen: Thelen wollte vor seiner Karriere als Unternehmer Tischtennisprofi werden. Was er heute noch mit den Plastikbällchen draufhat, kann er nun beweisen. Bei SRF hat er eine Woche mehr Zeit zum Üben …