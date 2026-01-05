Keine Spur von Altersmilde bei Walter Andreas Müller im Strassenverkehr. In der SRF-Sendung «Wie tickt die Schweiz?» kritisiert er überkorrekte Autofahrer und das Bremsen vor Blitzern.

Darum gehts Walter Andreas Müller (80) schimpfte in SRF-Show über überkorrekte Autofahrer

Er kritisiert abruptes Abbremsen vor Blitzern und Geschwindigkeitsbegrenzungen

Drei Promipaare rieten, wie 100 Schweizer auf Fragen antworten würden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

«Gopfertelli Siech nomal, du huere Schafseckel!» – so (gespielt) aufgebracht zeigte sich Walter Andreas Müller (80) in der jüngsten Ausgabe der SRF-Show «Wie tickt die Schweiz?». Als es um eine Frage zum Strassenverkehr ging, demonstrierte der Schauspieler sein Temperament. «Was mich nervt, ist, wenn sich Leute so akribisch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten». Besonders störe ihn, wenn jemand mit 80 km/h unterwegs sei und dann bei einer 50er-Tafel «grad uf d Klötz druckt». Mit dieser Formulierung meint der Radiomoderator das abrupte Abbremsen direkt vor dem Temposchild – überkorrekte Autofahrer bringen Walter Andreas Müller regelrecht auf die Palme.

Moderator Claudio Zuccolini (55) hakt nach und will wissen, ob der 80-Jährige in solchen Momenten tatsächlich laut werde. «Ja, aber nur, wenn ich alleine im Auto bin, natürlich», antwortete Müller und legte eine schweizerdeutsche Schimpftirade hin.

Mehr zu Walter Andreas Müller Mit Video «Nicht mehr veränderbar» Walter Andreas Müller ist einsam

Geteilte Meinungen unter den Kandidaten

Mitkandidatin Anaïs Decasper (32) sieht das anders: Es gebe so viele Blitzer und wer nicht rechtzeitig abbremse, werde prompt geblitzt. Ganz unrecht wollte ihr der Globi-Sprecher Müller nicht geben – man könne jedoch auch sanft abbremsen statt so abrupt. Er räumte ein, dass es in seinem Dorf genau «so einen blöden Blitzer» gebe, bei dem man tatsächlich rasch reagieren müsse, um nicht geblitzt zu werden. Was das Ausrufen im Auto betreffe, so werde Decasper nach eigenen Aussagen «auch zur Furie. Ui, ich schimpfe noch viel schlimmer.»

Ebenfalls zu Gast in der Show war Mona Vetsch (50). Sie gestand, dass auch sie schon jemandem den Mittelfinger gezeigt habe – und danach dachte: «Das war eine blöde Idee.» Den humorvollen Schlusspunkt setzte Marc Sway (46): «Schon speziell, wenn man nach Hause kommt und sagt: ‹Der Globi hat mir gerade Schafseckel gesagt.›»