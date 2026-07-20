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Weil er den falschen Tipp macht?
Elton wird im Fernsehgarten ausgebuht

Im ZDF-Fernsehgarten aus Mallorca wird Moderator Elton ausgebuht. Nicht einfach so. Er gibt sein Orakel zum WM-Final zum Besten.
Publiziert: vor 10 Minuten
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