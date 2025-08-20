DE
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: Der motivierendste Zmorge der Schweiz
Zappalot ist kaum zu halten
Hier kommt das motivierendste Zmorge der Schweiz
Zum Start der neuen Staffel der Schweizer «Höhle der Löwen» bringt ein sympathisches Ostschweizer Business-Pärchen Zappalot und das TV-Publikum zum Schmelzen.
Publiziert: 18:32 Uhr
Zappalot
1:48
Zappalot hat so seine Zweifel
Ob Frauen diesen Vergleich als Kompliment verstehen?
1:47
Zappalot hat Verständnis
«Tele Züri»-Vanessa ist von der Street Parade enttäuscht
1:38
Zappalot im Jass-Fieber
Büsser legt sich mit den Deutschen an
2:02
Zappalot kann es kaum fassen
Kilian Wenger beichtet seine Schwäche
1:53
Zappalot feiert mit
Tele Züri macht Ferie dunnä
