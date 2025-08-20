DE
FR
Abonnieren

Zappalot ist kaum zu halten
Hier kommt das motivierendste Zmorge der Schweiz

Zum Start der neuen Staffel der Schweizer «Höhle der Löwen» bringt ein sympathisches Ostschweizer Business-Pärchen Zappalot und das TV-Publikum zum Schmelzen.
Publiziert: 18:32 Uhr
Teilen
Kommentieren
Zappalot
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen