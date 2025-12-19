DE
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: In der Gondel geht es zur Sache
Zappalot ist immer dabei
In der Gondel geht es zur Sache
Flirt-Profi Röbi gibt bei «Bauer, ledig, sucht…» Vollgas. Zuerst überzeugt er Gabi mit einem Hemd, dann geht er aufs Ganze.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Zappalot
3:39
Zappalot bei den Dream Dates
«Mit Reiten habe ich sehr gute Erfahrungen»
2:18
Zappalot ist besorgt
Ein Ritual verschlägt Viola Tami die Sprache
2:12
Sprachprobleme bei Zappalot
Schweizerdeutsch muss die Katze noch üben
2:22
Jubelrufe bei Zappalot
In diesem Moment lässt es der Bachelor knallen
1:16
Geschenkideen bei Zappalot
Benny Brennstab sorgt für Stunk
