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Zappalot
Zappalot: Bauer Peter will Hofdame Susanne ins Bett locken
Zappalot ist hautnah dabei
So will Peter seine Hofdame ins Bett locken
Peter tastet sich langsam aber sicher immer näher ran an seine Hofdame, doch nicht jeder «Flirtmove» bzw. «Annäherungsversuch» ist von Erfolg gekrönt.
Publiziert: vor 17 Minuten
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