Zappalot hilft sehr gern Xherdan Shaqiri braucht Nachhilfe als Nati-Fan

Den Kraftwürfel während eines Nati-Spiels nicht im Trikot zu sehen, ist gewöhnungsbedürftig. Im Aargau macht man sich Gedanken zu potenziellen Friedensnobelpreisträgern. Und wieso kommts in letzter Zeit zu so vielen «Treppe vs. Auto»-Situationen?