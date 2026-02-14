DE
Zappalot: Eine Katzen-Lady will hoch hinaus
Zappalot guckt GNTM
Eine Katzen-Lady will hoch hinaus
Wenn man die Kandidatin am Schluss des Zappalots kennenlernt, müsste man eigentlich verlangen, dass sich «Germany's Next Topmodel» in «DDR's Last Topmodel» umbenennt.
Publiziert: 11:24 Uhr
Zappalot
2:03
Zappalot rastet aus
Deutsche verhunzt kulinarische Schweizer Tradition
1:49
Zappalot guckt «First Dates»
Dieser «Flirtprofi» hat der Frauenwelt noch gefehlt
2:00
Zappalot hat Mitleid
Kandidat Hendrik wird gnadenlos entmannt
1:56
Ariel verwirrt auch Zappalot
«Will die uns verarschen?»
1:37
Riesengaudi bei Zappalot
Lachst du bei diesem Flachwitz von Sven Epiney?
