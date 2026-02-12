DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Zappalot
Zappalot: Wer ist der nervigste Fasnächtler der Schweiz?
Zappalot rastet aus
Deutsche verhunzt kulinarische Schweizer Tradition
Die fünfte und beste Jahreszeit ist wieder da. Und natürlich kann es Zappalot nicht lassen, einen Blick auf die fasnächtlichsten Influencer zu werfen.
Publiziert: 15:43 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Zappalot
1:49
Zappalot guckt «First Dates»
Dieser «Flirtprofi» hat der Frauenwelt noch gefehlt
2:00
Zappalot hat Mitleid
Kandidat Hendrik wird gnadenlos entmannt
1:56
Ariel verwirrt auch Zappalot
«Will die uns verarschen?»
1:37
Riesengaudi bei Zappalot
Lachst du bei diesem Flachwitz von Sven Epiney?
2:34
Zappalot fiebert mit
Dem Taulant rutscht das Herz in die Hose
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen