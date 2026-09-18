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Zappalot
Zappalot: Deutsch-Fail bei Beauty & The Nerd
Deutsch-Fail bei Zappalot
Bei ihr ist «der Funke angezündet»
Kurz vor dem Umstyling liegen die Nerven blank und die Funken beginnen zu brennen... oder so ähnlich. Zappalot freut sich auf das geile Makeover der Nerds.
Publiziert: vor 44 Minuten
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