Die Live-Übertragung der SRF-Volksmusiksendung «Potzmusig» vom eidgenössischen Trachtenfest in Zürich wurde durch die Witterung vor besondere Herausforderungen gestellt. Trotzdem war es für Moderator Nicolas Senn eine unvergessliche Ausgabe.

Während die Schweizer Nati gestern Abend gegen Italien kämpfte, hatte Nicolas Senn (34) den Fokus ganz woanders. Das Wetter stellte die von ihm moderierte Liveübertragung der SRF-Volksmusiksendung «Potzmusig» vom eidgenössischen Trachtenfest in Zürich vor besondere Herausforderungen. Am Ende fiel sogar der Ton aus.

Die Sendung wurde vom Münsterhof neben dem Fraumünster live gesendet. Ein Teil wurde in einem überdachten Chalet geplant, ein Teil Open Air auf dem Platz. «Da es während der Sendung zu regnen begann, mussten wir, als die Sendung bereits lief, einige Tanznummern absagen und die Aufzeichnungen zeigen, die wir eine Stunde vor Sendebeginn zur Sicherheit gemacht haben», erzählt Nicolas Senn. «Die Tanzbühne war nass und es wäre zu gefährlich gewesen, unter diesen Umständen live zu tanzen.»

Moderations- und Gesprächspositionen wechselten wegen des Wetters

Bei der Produktion war aufgrund der Witterung viel Spontanität gefragt. «Für mich änderten sich beispielsweise die Moderations- und Gesprächspositionen», erzählt Senn. «Ich stand während der ganzen Sendung per Funk mit Produzent und Regie in Kontakt und wir diskutierten ständig, in welcher Form wir weitermachen können. Zwischenzeitlich konnten wir sogar die Tanzbühne wieder benutzen.»

Gegen Ende der Sendung bei der letzten Nummer fiel zudem der Ton für rund eine Minute aus. So hörte man vor dem Bildschirm auch die Verabschiedung von Nicolas Senn nicht. Vor Ort war dies allerdings anders. Senn: «Wir feierten einen stimmungsvollen Schluss der Sendung mit vielen Trachtenleuten aus dem Publikum, die spontan im Regen mittanzten. Als Musiker bedaure ich natürlich, dass der Ton und die Musik unserer Gäste nicht bis zum Schluss gesendet wurde.»

Nicolas Senn blickt trotz Herausforderungen auf eine schöne Sendung zurück

Der Grund für die Panne wurde bislang noch nicht gefunden, erklärt Christian Wyss, Produzent von «Potzmusig». «Der Tonausfall war für alle an der Sendung beteiligten Personen sehr ärgerlich. Bei uns auf dem Münsterhof hatten wir bis zum Schluss der Sendung Ton, wie es genau zu diesem technischen Fehler kommen konnte, ist in Abklärung», sagt er. Die Sendung wurde ausserdem nach der Live-Übertragung des Festumzuges vom eidgenössischen Trachtenfest nochmals ausgestrahlt. Dort wurde der Ton mitgesendet, hält Wyss fest.

Trotz der vielen Herausforderungen und der kleinen Panne blickt Nicolas Senn mit guten Gefühlen auf die Sendung vom Trachtenfest zurück. «Es war eine Riesenfreude, die Live-Sendung vom Münsterhof moderieren zu dürfen. Wir hatten schon den ganzen Tag einen vollen Platz mit vielen Trachtenleuten, die unsere Proben und die Sendung verfolgt haben», schwärmt er. «Und wir hatten selten eine Sendung, in der die Verbindung zum Publikum so direkt war, wie hier mit dem so aufgestellten Trachtenpublikum.» Trotz dem Regen seien viele Zuschauer noch lange bis nach Sendeschluss auf dem Münsterhof geblieben.

