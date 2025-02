Susanne Kunz als Botschafterin Bea Leutenegger, Birgit Steinegger als Nervensäge aus gutem Haus und Jungstar Anaïs Decasper als Praktikantin Selina: Die neue SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» spielt in Südamerika, gedreht wird im beschaulichen Wädenswil.

Ausstrahlung der sechs Episoden für Oktober 2025 geplant

Schauplatz Wädenswil ZH am Dienstagmittag: draussen Nebel und Februarkälte, im schmucklosen Industriebau Palmen und wohlige Wärme, ein echter Rausch der Verwandlung. SRF dreht hier am Zürichsee bis nächste Woche die Sitcom «Unsere kleine Botschaft» über eine Schweizer Niederlassung irgendwo in Südamerika.

Susanne Kunz (46) spielt die Botschafterin Bea Leutenegger, «eine Top-Diplomatin, hochprofessionell, sehr eloquent. Sie kümmert sich wenig um Kleinigkeiten und möchte eher die grossen Dinge regeln, was ein heilloses Chaos auslöst. Dazu hat sie auch eine verletzbare Seite und ein gebrochenes Herz. Also die ganze Bandbreite, die ein Mensch haben kann», beschreibt Kunz ihre Rolle.

Doppelte Rückkehr

Vor fünf Jahren gab die beliebte Bernerin ihren Moderationsjob bei SRF auf, um voll auf die Schauspielerei zu setzen. «Nun in anderer Funktion und erst noch als Botschafterin auf den Sender zurückzukehren, ist ein ganz grosses Glück», sagt sie. Dass ein Teil des Publikums bei ihrem Namen immer noch an «1 gegen 100» denke, nimmt sie gelassen. «Im Castingprozess ist es mir offenbar gelungen, Bea Leutenegger glaubwürdig zu verkörpern. Nun geht es darum, dies vor der Kamera weiterzuführen.»

Auch für Comedy-Legende Birgit Steinegger (76) ist die Sitcom eine Rückkehr zu SRF. «Ich freue mich wirklich sehr über dieses Engagement. Ich drehe immer gern, vor allem mit so vielen hochbegabten, motivierten jungen Menschen», sagt sie. Steinegger spielt Frau Zybach, eine einsame Frau aus gutem Haus, die auf der Botschaft nach Gesellschaft sucht – eine klassische Nervensäge. «Mit mir selber hat die Rolle wenig zu tun, aber sie macht enormen Spass.»

Decasper hatte Respekt vor Dreh

Steinegger ist zurzeit begehrt, bald ist sie auch in der Krimireihe «Maloney» zu sehen. «Am wichtigsten ist für mich aber immer die Qualität der Drehbücher. Und die stimmt hier. Die Dialoge haben mich echt begeistert und ich konnte alles 1:1 in meinen Dialekt umsetzen.»

Eines der von Steinegger angesprochenen Talente ist Anaïs Decasper (31). Die Rolle von Botschaftspraktikantin Selina ist Neuland für den bekannten Social-Media-Act. «Im Vorfeld habe ich mir einige Sorgen gemacht. Was ist, wenn alle bereitstehen, der Regisseur ‹Action› ruft und ich ein komplettes Blackout habe? Auf dem Set habe ich mich dann aber rasch an die Umstellung gewöhnt. Alles hat sich organisch entwickelt und die Crew nimmt möglichst viel Druck weg.»

«Birgit ist mein Vorbild»

Mit «Unsere kleine Botschaft» wird für Decasper ein kleiner Traum wahr. «Früher habe ich mich immer schwergetan mit der Frage nach einem Vorbild. Letzte Weihnachten haben wir uns in der Familie wieder einmal ‹Total Birgit› angesehen. Eine Sendung, die ich schon als Kind sehr gemocht habe. Und plötzlich war es glasklar: Birgit ist mein Vorbild.»

Und was meint die Gerühmte dazu, die nach der Mittagspause gerade für die erste Nachmittagsszene geschminkt wird? «Ach Gott, ist das berührend. Und wir verstehen uns auch wirklich blendend. Sehen Sie hier meine Hühnerhaut?», fragt Steinegger lachend.

SRF realisiert «Unsere kleine Botschaft» zusammen mit Fidelio Films. Die Ausstrahlung der sechs Episoden ist für Oktober 2025 geplant.