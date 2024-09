Kurz zusammengefasst Anna Sorokin schockt mit kalter Antwort bei Tanzshow

Moderatoren und Zuschauer reagierten entsetzt und amüsiert auf Sorokins Direktheit

Ihr Auftritt in der amerikanischen Tanz-Show «Dancing With the Stars» endete für Anna Sorokin (33) alias Anna Delvy mit einem peinlichen Aus in der ersten Runde. Die deutsche Fake-Millionenerbin war mit einer elektronischen Fussfessel angetreten, weil sie seit September 2022 in New York unter Hausarrest steht. Für ihre Teilnahme an der Show in Los Angeles erhielt die Hochstaplerin, deren Geschichte 2022 von Netflix in der Serie «Inventing Anna» verfilmt wurde, eine Sondergenehmigung.

Ob die Behinderung durch die Fussfessel der Grund war, warum die 33-Jährige und ihr Partner Ezra Sosa (23) von der Jury bereits in der ersten Sendung eliminiert wurden, ist zu bezweifeln. Dafür schaffte es Sorokin mit einem Wort, das Moderatoren-Team und Millionen Zuschauende vor dem Fernseher zu schocken. Denn auf die Frage, was sie aus dem Wettbewerb für sich Positives herausziehen kann, antwortete sie nur kurz, bündig und kalt «Nichts!».

Grosse Frustration nach Rausschmiss

Moderatorin Julianne Hough (36) verschlug es bei so viel Direktheit – eine grosse Diskrepanz zu den gewohnt oberflächlichen Floskeln der anderen Teilnehmenden – die Sprache. Co-Moderator Alfonso Ribeiro (53) versuchte die Situation mit einem gequälten Lachen zu retten: «Du hattest doch Fun – hör auf!»

Eine Bestätigung bekam er von der sichtlich frustrierten Sorokin nicht. Auf Social Media wurde die Reaktion der Moderatoren nach Sorokin Antwort durch den Kakao gezogen. Ein User schrieb: «Die absolute Panik im Gesicht von Julianne und Alfonso auf Annas ‹Nichts› war das Highlight schlechthin.» Ein weiterer schwärmte: «Houghs nervöses Kichern und Ribeiros Versuch, es herunterzuspielen, war einfach zu viel. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen.» Doch es hagelte auch Kritik an der «respektlosen und undankbaren» Russland-Deutschen, bei der «Kratzbürstigkeit Methode hat».

Vernichtendes Urteil vom Choreograph: «Einfach nur Shit»

Anna Sorokins Tanzpartner enthüllte später auf Tiktok dann aber ihre wahren Gefühle: «Sie haben sie später weinend auf dem Klo gefunden. Es hat mir das Herz gebrochen.»

Der Tanz-Profi Maksim Chmerkovskiy (44) urteilte auf dem Klatschportal TMZ allerdings, dass Sorokin, die unter dem Namen Delvey antrat, die Eliminierung nach ihrem Cha Cha mehr als verdient habe. Sein Urteil: «Delvey ist als Tänzerin einfach nur Shit!»