Anna Sorokin, alias Anna Delvey, die Betrügerin aus «Inventing Anna», darf sich offiziell wieder frei in Manhattan bewegen und arbeiten. Das tut sie auch und zwar ziemlich erfolgreich – Sorokin produziert Shows für die diesjährige New York Fashion Week.

Von der Fake-Erbin zur PR-Chefin in New York

Anna Sorokin darf sich wieder frei auf den Strassen von New York bewegen.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die berüchtigte Anna Sorokin (33), alias Anna Delvey, auch bekannt als die die falsche Millionenerbin aus Deutschland, die es durch die Netflix-Serie «Inventing Anna» zur weltweiten Berühmtheit brachte, ist zurück auf den Strassen von Manhattan und bereit, die Stadt im Sturm zu erobern. Diesmal jedoch nicht als Betrügerin, sondern als seriöse PR-Managerin.

Nachdem Delvey ihre Haftstrafe von 20 Monaten wegen Betrugs abgesessen hat, wurde sie im Oktober 2022 unter Hausarrest gestellt. Nun hat ein Richter die Bedingungen gelockert und ihr erlaubt, sich frei in der Stadt zu bewegen – gerade rechtzeitig für die New York Fashion Week, die vom 6. bis am 11. September im Big Apple stattfindet.

Anna Sorokin darf legal wieder arbeiten

Den Grundstein für ihr neues Leben als freie, arbeitende Frau, legte Anna Sorokin bereits letztes Jahr und gründete zusammen mit der Branchenlegende Kelly Cutrone (59) eine «Pop-up-PR-Agentur» mit dem Namen OutLaw Agency, während sie noch in ihrer Wohnung im East Village eingesperrt war. Inzwischen ist sie in Cutrones Haus im Norden des Staates New York gezogen und zieht von dort aus die Fäden für ihr Geschäft.

Anna Sorokin hat ausserdem seit kurzem wieder eine amerikanische Sozialversicherungsnummer und darf darum legal einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Ihre OutLaw-Agentur ist zu einem voll funktionsfähigen Unternehmen geworden. Die Betrügerin Anna Sorokin hat sich in die Modeexpertin Anna Delvey verwandelt – ein wahrhafter New Yorker Zauber.

Geld für ihren Showroom kommt von einer Pornoseite

Für die bevorstehende New York Fashion Week ist schon alles parat. Anna Sorokin und Kelly Cutrone haben einen eigenen Raum im Altman Building in Chelsea, wo sie Shows für verschiedene Kunden produzieren werden. Gesponsert wird der Showroom von der Pornowebseite «Pornhub» und es werden Laufstegshows für Labels wie Private Policy, Untitled & Co. und Shao New York erwartet.

Obwohl Sorokin noch unter Hausarrest steht, wird sie ihre Shows besuchen können, denn sie darf sie sich nun frei im Umkreis von 75 Meilen um ihr Zuhause bewegen. Damit steht einer strahlenden Rückkehr in den Schoss der New Yorker Society nichts mehr im Wege. Diesmal (hoffentlich) ganz ohne Betrügereien.