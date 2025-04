Die SRG informierte am Montagnachmittag über die Live-Showacts beim ESC in Basel. Beim Stream kam es ständig zu Unterbrechungen – Fans reagierten genervt. Jetzt nimmt SRF zu den technischen Problemen Stellung.

Darum gehts SRG verkündet Showkonzept für Eurovision Song Contest in Basel

Technische Probleme beim Livestream wegen Drei-Länder-Eck-Lage

Der Eurovision Song Contest in Basel rückt immer näher. Am Montagnachmittag verkündete die SRG das Showkonzept und die Pläne für die Eröffnungszeremonie des Musikwettbewerbs. Sie tat dies auf einem Schiff auf dem Rhein. Die Zuschauer konnten entweder auf Youtube oder direkt via SRF zuschauen. Moderiert wurde der Event von Sven Epiney (53).

Doch plötzlich hagelte es im Livechat negative Kommentare. Der Grund: Der Stream stockte ständig, teilweise war das Bild sogar komplett weg. Schnell wurde vermutet, dass die Störungen mit dem fahrenden Schiff zu tun haben könnten.

SRF verrät kuriosen Grund

Jetzt herrscht Klarheit. Gegenüber Blick nimmt das SRF Stellung zu den Problemen: «Während des Events auf dem Schiff kam es aufgrund der speziellen geografischen Lage im Drei-Länder-Eck (Deutschland, Schweiz, Frankreich) zu technischen Herausforderungen beim Streaming», sagt Mediensprecher Adrian Erni.

Die eingesetzten SIM-Karten wechselten automatisch zwischen den verschiedenen Netzen der drei Länder, was zu Instabilitäten und zeitweisen Unterbrüchen im Livestream geführt habe. «Nach Umstellung auf den manuellen Netzmodus konnten die Probleme behoben werden.»

Man bedauere diese Umstände sehr – sie seien in diesem speziellen Setup leider nicht vollständig vermeidbar gewesen. Erni versichert aber: «Für die kommenden Shows – insbesondere die beiden Halbfinals und das Grand Final – ist die Infrastruktur eine ganz andere, sodass keine weiteren Streamingprobleme zu erwarten sind. Es besteht also kein Grund zur Sorge.»

