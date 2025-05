Israelis sollen den Schweizer ESC meiden

In einer Nachricht vom israelischen Sicherheitsrat wird eindringlich vor einer Reise nach Basel an den Eurovision Song Contest gewarnt. «Internationale Veranstaltungen dieser Art sind ein bevorzugtes Ziel für Drohungen und Anschläge verschiedener terroristischer Gruppen, da im Falle eines Terroranschlags oder gewalttätiger Proteste während der Veranstaltung eine breite Medienberichterstattung möglich ist», heisst es in der Mail an die Bevölkerung. Wer trotzdem in die Schweiz reise, solle sich sich von Auseinandersetzungen und Demonstrationen fernhalten. Basel hat derweil viel für die Sicherheit der Besuchenden getan und steht mit 1300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Für Israel tritt Yuval Raphael (24) an, die das Attentat vom 7. Oktober überlebte.