Nemos Lieblingssongs beim ESC

Nemo hat mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2024 den ESC zurück in die Schweiz geholt. Am 18. Mai wird in Basel entschieden, wer in Nemo ablösen wird.

Das Bieler Musiktalent hat bereits einige Favoriten: Auf Instagram postet Nemo am Mittwoch (7. Mai) ein Video, in dem er fünf Songs des diesjährigen Contests laufen lässt. Dazu schreibt Nemo: «Meine Lieblingssongs am diesjährigen ESC.»

Die Auswahl überrascht. Neben dem Schweizer Beitrag («Voyage» von Zoë Më) sind auch die Songs von Malta («Serving» von Miriana Conte), Italien («Volevo essere un duro» von Lucio Corsi), der Ukraine («Bird of Pray» von Ziferblat) und Österreich («Wasted Love» von JJ) dabei.