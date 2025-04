FCB könnte während ESC Meister werden

Die FCB-Fans trauen es sich zwar noch nicht auszusprechen, aber fünf Runden vor Schluss sieht es für den FC Basel in Sachen Meisterschaft richtig gut aus. Sechs Punkte Vorsprung hat der FCB, man spielt noch zweimal im Joggeli und dreimal auswärts.

Nach acht Jahren ohne Meistertitel könnte es in Basel also wieder eine Riesenparty geben – und das ausgerechnet in der Woche vom ESC! Je nachdem, was die Konkurrenz macht, könnte der FCB eine mögliche, spontane Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz schon in den Auswärtsspielen gegen Lugano (10. Mai), Lausanne (14. Mai) oder Bern (18. Mai) klarmachen.

Auf dem Barfüsserplatz findet allerdings auch ESC-Programm statt. Es wird eine Openair-Bühne aufgebaut. «Die Bühne auf dem Barfüsserplatz ist ein Ort der Vielfalt: Hier spielen täglich mehrheitlich lokale und regionale Acts.» Jeder Tag stehe unter einem musikalischen Motto. Doch was, wenn der FCB ausgerechnet dann Meister wird?

Das ESC-Programm auf dem Barfüsserplatz.

FCB-Mediensprecher Simon Walter sagt zum «Regionaljournal Baselland»: «Wir reden ungern über Eventualitäten. Aber natürlich haben wir das Szenario auf dem Radar. Im Fall der Fälle werden wir in enger Zusammenarbeit mit den Behörden und dem ESC-Komitee eine gute Lösung für alle Parteien finden.»

Maja Hartmann, Mediensprecherin vom ESC, sagt: «Wir sind sehr zuversichtlich, dass sowohl Fussballfans als auch ESC-Fans in Basel nebeneinander Platz haben. Sollte es tatsächlich zu diesem Szenario kommen, werden wir dieses so gut wie möglich unterstützen.»

Gefordert ist in diesem Szenario besonders die Basler Polizei. Sprecher Stefan Schmitt sagt: «Der Kantonspolizei Basel-Stadt ist es natürlich bewusst, dass es während des ESC zu einer spontanen Meisterfeier vom FCB kommen könnte.» Man werde dies in die laufenden Lagenbeurteilungen mit einbeziehen.

Klar ist: Die Polizei müsste im Falle dieses Szenarios eine Nachtschicht einlegen. Die genannten FCB-Partien, bei denen es zu einer verfrühten Meisterfeier kommen könnte, finden alle auswärts statt. Man käme also erst nach Mitternacht auf dem Barfüsserplatz an.