EBU reagiert auf Nemos Anti-Israel-Aussage

Gegenüber der «HuffPost» äusserte sich Nemo kritisch gegenüber eine Teilnahme von Israel am ESC. «Ich unterstütze den Aufruf, Israel vom Eurovision Song Contest auszuschliessen», sagte Nemo. Die Aussagen riefen einiges an Kritik hervor. Nun reagiert die ESC-Veranstalterin, die European Broadcasting Union (EBU), und veröffentlicht ein Statement.

Nemo habe, wie alle Menschen, ein Recht auf freie Meinungsäusserung, was die EBU respektiere, heisst es. Die Veranstalterin freue sich auf den Auftritt am Schweizer ESC. Weiter schreibt die EBU: «Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb in seinem Kern ein universelles Ereignis bleibt, das Verbindungen, Vielfalt und Integration durch Musik fördert. Wir alle sind bestrebt, die Welt zu einen und so zu zeigen, wie sie sein könnte, und nicht so, wie sie zwangsläufig ist.»