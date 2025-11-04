Der Kandidat Sunil verletzte sich während der Show von Tim Mälzer schwer. Jetzt zeigt er uns seine OP-Narbe.

So geht es Sunil von «Mälzers Meisterklasse» nach dem Unfall

So geht es Sunil von «Mälzers Meisterklasse» nach dem Unfall

1/5 Sunil Prajapati schnitt sich bei der Tim Mälzer Show heftig ins Handgelenk. Foto: RTL

Darum gehts Kandidat verletzt sich schwer in Tim Mälzers Kochshow, Sendung abgebrochen

Sunil Prajapati erlitt tiefe Schnittwunde, schnelle Reaktion rettete ihn

Heilung dauert 6-8 Wochen, Hand teilweise taub, Operation am selben Abend Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Es waren Schockmomente, die sich in der Koch-Show «Mälzers Meisterklasse» von Tim Mälzer (54) abspielten. Kandidat Sunil Prajapati (33) wollte gerade einen Kohl schneiden, als ihm das Messer abrutschte – mit drastischen Folgen: ein tiefer Schnitt an kritischer Stelle am Handgelenk. «So eine Schnittverletzung habe ich in meiner Küche wirklich noch nie gesehen», sagte Tim Mälzer, nachdem er einen Blick auf die Wunde geworfen hatte.

Der Moderator reagierte blitzschnell: Er brach die Sendung sofort ab und ordnete an, dass Prajapati umgehend ins Krankenhaus gebracht werden müsse. Wie sich später herausstellte, war seine schnelle Reaktion entscheidend – und möglicherweise lebensrettend.

Kein Zurück

Zurückkehren kann Sunil Prajapati allerdings nicht mehr. Seine Verletzung sei so gravierend, dass ein Weitermachen unmöglich sei, erklärt Mälzer gegenüber RTL – selbst mit Nähten und Verband.

In einem Interview mit RTL zeigt Prajapati die lange Narbe an seinem Handgelenk. Er berichtet, dass er im Krankenhaus untersucht wurde und der Arzt ihm mitteilte: Er habe Glück gehabt – wären die Sehnen komplett durchtrennt worden, hätte es lebensbedrohlich werden können. Noch am selben Abend wurde Sunil Prajapati operiert.

Heilung braucht Zeit

Sechs bis acht Wochen wird es dauern, bis der Mälzer-Teilnehmer sein Handgelenk wieder vollständig nutzen kann. An einigen Stellen sei seine Hand immer noch leicht taub, erzählt er im RTL-Video.

Für den Nepalesen ist die Situation besonders bitter. Er habe sich schon so lange auf die Show gefreut, erzählt er. Der Moment war endlich da, er durfte kochen – und dann passierte ausgerechnet das Unglück. Für ihn sei das «sehr, sehr traurig».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos