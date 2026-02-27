DE
Emil Steinbergers Leben
Trailer vom Dokumentarfilm «Typisch Emil»

Seine Bühnenkarriere ist beispiellos. Mit «Typisch Emil» wird Emil Steinberger in einem Dokumentarfilm gewürdigt.
Publiziert: vor 16 Minuten
People Schweiz
