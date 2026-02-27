DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Der offizielle Trailer von «Typisch Emil»
Emil Steinbergers Leben
Trailer vom Dokumentarfilm «Typisch Emil»
Seine Bühnenkarriere ist beispiellos. Mit «Typisch Emil» wird Emil Steinberger in einem Dokumentarfilm gewürdigt.
Publiziert: vor 16 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
People Schweiz
0:27
Am Super Bowl erwischt
Orlando Bloom Arm in Arm mit Schweizer Model
2:32
Mario und Emilia Torriani
«Wir feiern zusammen unseren 70. Geburtstag»
1:47
«Drei Verrückte»
Michelle Hunziker postet altes Familienvideo
1:53
Wer ist launischer?
Beatrice Egli und Carmen Lopez Sway im «Wer ist es?»-Battle
3:17
Daniela Katzenberger
«Beim Mass Exen würde ich gegen ihn gewinnen»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen