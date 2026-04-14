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Eine Ära geht zu Ende
Thomas Bucheli kommt mit Blumenstrauss aufs Meteo-Dach

Abschied auf dem «Meteo»-Dach: Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei SRF hört Meteorologin Sabine Balmer auf.
Publiziert: vor 27 Minuten
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