DE
FR
Abonnieren

Die Spannung steigt
Bachelor Danilo verteilt bald seine erste Rose

Ab dem 27. Oktober verteilt der neue Schweizer Bachelor Danilo Sellaro seine Rosen. Der Basler hat die Qual der Wahl zwischen diesen 16 Kandidatinnen.
Publiziert: vor 12 Minuten
Teilen
Kommentieren
People Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen