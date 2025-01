Der deutsche «Tagesschau»-Moderator Jens Riewa trägt in der Mitternachtsausgabe der Sendung ein T-Shirt unter seinem Jacket. Für einige Zuschauer ein No-Go. Ginge das auch beim SRF? Und was sagt «Tagesschau»-Aushängeschild Michael Rauchenstein dazu?

1/6 In der Mitternachts-Ausgabe vom 20. auf den 21. Januar 2025 die Premiere: Riewa präsentierte die News im T-Shirt. Foto: ARD

Auf einen Blick ARD-Moderator Jens Riewa tritt bei der «Tagesschau» erstmals im T-Shirt auf

SRF-Moderatoren bevorzugen klassischen Stil mit Anzug und Krawatte

In der Mitternachtsausgabe der deutschen «Tagesschau» kam es vom 20. auf den 21. Januar 2025 um 00.05 Uhr zu einer Premiere. Moderator Jens Riewa (61) vermeldete die Vereidigung von US-Präsident Donald Trump (78) und weitere News des Tages in einem weissen T-Shirt. Ein absolutes Novum, denn bislang kannte man den Chefsprecher der ältesten Nachrichtensendung von Deutschland nur adrett mit Hemd und Krawatte. Eine Krawattenpflicht gibt es bei der ARD seit 2022 nicht mehr, dennoch gehörten Hemd, Anzug und Schlips zu Standardausstattung eines jeden Nachrichtensprechers.

Der lockere Auftritt von Jens Riewa gefällt nicht allen. «Ist er direkt vom Sportstudio an seinen Arbeitsplatz?», fragt ein User auf X hämisch. Schützenhilfe bekommt Jens Riewa von seinem Vorgänger und «Tagesschau»-Legende Jan Hofer (74). «Ich finde das vollkommen in Ordnung. Seitdem es keine ‹Damen und Herren› mehr gibt, braucht es auch keinen Hemdkragen», findet er.

Wie sind die Regeln bei der Schweizer Tagesschau auf SRF?

Schaut man sich die Hauptausgabe der Schweizer «Tagesschau» auf SRF an, wird klar: Die männlichen Aushängeschilder der Nachrichtensendung mögen es klassisch. Michael Rauchenstein (35) und Florian Inhauser (57) moderieren ihre Sendung immer im Anzug und Krawatte. Eine Ausnahme gab es noch nie, was Michael Rauchenstein gefällt. «Ich finde, die Krawatte gehört bei der ‹Tagesschau› einfach dazu. Sie unterstreicht die Seriosität der Sendung, passt zu den Themen und schafft eine gewisse Distanz», sagt der Moderator zu Blick. Er und sein Kollege Florian Inhauser sind die Einzigen bei SRF, die noch in Hemd und Krawatte moderieren. Jemals ohne dieses Accessoire am Schirm zu erscheinen, steht für Michael Rauchenstein nicht zur Debatte. Denn: «Ich bin ein grosser Krawatten-Fan. Ohne würde ich mich unwohl fühlen.»

Wäre es beim SRF überhaupt erlaubt, im T-Shirt die Hauptausgabe der «Tagesschau» zu moderieren? Die Medienstelle antwortet Blick auf diese Frage zurückhaltend und sagt: «SRF hat ein Styling-Team, das die Moderationspersönlichkeiten bei der Auswahl der Kleider und deren Kombinationsmöglichkeiten berät. So entsteht eine Auswahl an Outfits, die den Moderationspersönlichkeiten zur Verfügung stehen. Welches Kleidungsstück aus dieser Auswahl sie für die einzelnen Sendungen tragen, entscheiden die Moderationspersönlichkeiten selbst. In erster Linie soll das Outfit den Moderationspersönlichkeiten entsprechen und sie sollen sich in ihrem Outfit wohlfühlen.»