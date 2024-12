«Tagesschau» schiesst gegen beliebten ZDF-Moderator

1/5 Moderator Tomi Schmitt liefert sich gerade einen Schlagabtausch mit der «Tagesschau». Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Tommi Schmitt streitet mit «Tagesschau» wegen Instagram-Post über Spotify-Jahresrückblick

Schmitt reagiert humorvoll, «Tagesschau» kontert trocken und löscht Kommentar später

Podcast «Gemischtes Hack» mit Felix Lobrecht führt erneut die Charts an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Moderator und Podcaster Tommi Schmitt (35) legt sich gerade mit der deutschen «Tagesschau» an. Der Grund: Die Nachrichtensendung der ARD hat Schmitt auf Instagram gleich mehrfach geärgert. Angefangen hat alles mit einem simplen Foto.

Der Moderator von «Neo Ragazzi» auf ZDFneo wurde in einem Instagram-Beitrag über den Spotify-Jahresrückblick komplett ignoriert. Obwohl sein Podcast «Gemischtes Hack» mit Komiker Felix Lobrecht (35) erneut die Charts anführt, zeigt das Foto der «Tagesschau» nur Lobrecht.

Schmitt reagiert humorvoll: «Ich glaube, das ist mein Lieblingsfoto von uns.» Die «Tagesschau» kontert trocken: «Unseres auch.» Zwar wurde der Kommentar von der Redaktion später gelöscht, ganz möchte Schmitt das aber nicht auf sich sitzenlassen.

Auch Felix Lobrecht lästert

In der neuesten Podcast-Folge sagt Schmitt: «Die haben mich einfach so gedisst. Völlig unnötig. Ohne Emoji, ohne alles.» Scherzhaft erklärt er sich zum «Tagesschau-Hasser» und nennt «Prosieben Newstime» als neue Informationsquelle.

Lobrecht, der kürzlich selbst in der «Tagesschau» zu sehen war, witzelt, dass er dies nun auch tun werde – trotz ARD-Deal: «Der Vertrag ist unterschrieben, die können mir nichts mehr.» Lobrechts Bühnenprogramm «All you can eat» soll bald in der ARD ausgestrahlt werden.