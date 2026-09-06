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«Immer wieder sonntags»: Abschied von Stefan Mross
Aus für «Immer wieder sonntags» nach 31 Jahren
Stefan Mross wird von seiner Freundin getröstet
Stefan Mross moderiert die allerletzte Sendung von «Immer wieder sonntags». Ohne Tränen schafft es der Moderator nicht.
Publiziert: 14:09 Uhr
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