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Aus für «Immer wieder sonntags» nach 31 Jahren
Stefan Mross wird von seiner Freundin getröstet

Stefan Mross moderiert die allerletzte Sendung von «Immer wieder sonntags». Ohne Tränen schafft es der Moderator nicht.
Publiziert: 14:09 Uhr
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