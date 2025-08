TV-Köchin Meta Hiltebrand rechnet mit Körperkritikern ab

Meta Hiltebrand wehrt sich auf Instagram gegen Bodyshaming. «Es trifft mich», gesteht sich die Zürcher Star-Köchin ein. In einem ausführlichen Instagrampost rechnet sie ab.

1/5 Meta Hiltebrand spricht sich gegen Bodyshaming aus. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Meta Hiltebrand wehrt sich auf Instagram gegen Körperkritik

Sie ermutigt Fans, zu sich selbst zu stehen und nicht zu streng zu sein

Andere Schweizer Prominente haben sich ebenfalls gegen Bodyshaming gewehrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Meta Hiltebrand (42) hat genug von ihren Körperkritikern. In letzter Zeit hat sich die Zürcherin immer wieder Kommentare anhören müssen, die sich auf ihr Äusseres bezogen. «Der eine meint, ich sei zu dünn, der andere, dass ich ungeschminkt müde wirke», sagt sie auf Instagram.

Statt mit Kochschürze und aufwendigem Make-up posiert Hiltebrand in ihrem neuen Post ungeschminkt im Bikini. «Selten zeige ich mich so privat und natürlich», schreibt sie und fragt ihre Fans: «Warum nur?» Offenbar sind fiese Kommentare der Grund. Damit soll jetzt Schluss sein.

Sie gesteht: «Diese Negativität trifft mich nicht mehr gleich wie früher, aber es trifft mich, dass andere glauben, sie wüssten, wie es einem geht.» Dass Menschen, die sie überhaupt nicht kennen, es sich erlauben, zu urteilen, störe die Zürcherin.

«Steht zu euren Falten und Flecken»

Hiltebrand stellt klar: «Es geht hier nicht um die Figur und das Aussehen, sondern um das Gefühl, sich zeigen zu dürfen, wie man ist.» Abschliessend will sie ihre Fans ermutigen, nicht zu streng mit sich zu sein. «Steht zu euch und euren Falten und Flecken.» Entscheidend sei das Herz und was in den Menschen steckt.

Freunde und Fans von Hiltebrand loben sie für ihre Offenheit. «Du bist perfekt», kommentiert die Schweizer Schauspielerin Annina Frey (44). Eine Anhängerin fügt an: «Ich finde, du siehst toll aus – mit oder ohne Schminke. Und kochen kannst du eh wie eine 1!»

Auch andere Schweizer Prominente wehrten sich in Vergangenheit bereits gegen Bodyshaming. Unter anderem Schlagersängerin Beatrice Egli (37), Profitänzerin Christina Hänni (35) und Model Anja Zeidler (32).