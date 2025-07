1/6 Anja Zeidler ernährt sich gesund und treibt viel Sport, ... Foto: Instagram / @anjazeidler

Darum gehts Anja Zeidler kämpft gegen Bodyshaming und teilt ihre Erfahrungen

Zeidler löscht Post nach negativen Kommentaren, spricht aber weiter darüber

«Ihr habt es geschafft – ihr habt mich tatsächlich zum Weinen gebracht.» Mit diesen Worten eröffnet Anja Zeidler (31) ihren neusten Instagram-Post – und richtet damit eindeutige Worte an ihre Hater.

Was ist vorgefallen? Zeidler genoss kürzlich Ferien mit ihrer Familie und fühlte sich einfach nur glücklich und wohl in ihrem Körper. In einem Post auf Social Media wollte sie ihre positive Energie teilen und postete einen Beitrag, in dem sie sich für Bodylove starkmachte.

«Niemand verdient Bodyshaming»

Ausgerechnet unter diesem Post häuften sich aber mit einem Mal die negativen Kommentare. Kommentare, die gegen Zeidler und ihren Körper gingen. Kommentare wie «Ist das gesund?» oder «Wirkt anorektisch» bis hin zum offenem Ausdruck des Ekels. In einem Post gegen Bodyshaming. Für Anja Zeidler waren diese verbalen Angriffe so schlimm, dass sie ihren Beitrag wieder löschte. Doch jetzt möchte sie sich dazu äussern und eine klare Message an die Bodyshamer schicken: Bodyshaming ist nie in Ordnung. «Niemand verdient Bodyshaming!», so Zeidler.

Normalerweise geht Bodyshaming in der Gesellschaft häufig gegen Personen, die in den Augen vieler ein paar Kilos zu viel auf die Waage bringen, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. In Zeidlers Fall scheint sie den Hatern nach zu dünn zu sein. «Bodyshaming gibts in alle Richtungen, nicht nur in die Richtung zu dick, sondern auch in die Richtung zu dünn, zu muskulös, zu wenig weiblich, zu alt, zu dies, zu das», klärt sie die Hater auf.

Zeidler erzählt ihren Fans dann, dass sie schon immer mit Bodyshaming zu kämpfen hatte – in sämtliche Richtungen. Denn ihr Körper veränderte sich immer wieder mal, hatte mal mehr, mal weniger Fleisch am Knochen. Und egal, wie sie aussah – die Hasskommentare liessen nicht lange auf sich warten.

Kampf gegen Tumor verändert Körper

Dass ihr Körper im Moment so aussieht, wie er aussieht, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Anja Zeidler zweifache Mutter – das bedeutet, ihr Körper hat zwei Schwangerschaften hinter sich. Das verändert den weiblichen Körper. Ausserdem kämpft die Influencerin gegen einen seltenen Tumor. «Der ganze Kampf bringt natürlich Nebenwirkungen mit sich», sagt sie. Es sei nicht so einfach für sie, zuzunehmen, obwohl sie gern «eins, zwei Kilo mehr» hätte.

So schwer das Bodyshaming in ihrem gelöschten Post für sie auch war, umso glücklicher ist sie über die Unterstützung ihres Partners Milan Anicic (29), der ihr deutlich sagte: «Schatz, du bist die schönste und stärkste Frau, die ich kenne. Die beneiden dich für deine Selbstzufriedenheit, für deine Ausstrahlung und für deine Power!»

Zeidlers Message ist eindeutig: «Mein Wert hängt nicht von meiner Körperform ab!», sagt sie und weist ihre Hater damit in deren Schranken.