Alles aus bei Janosch Nietlispach und seiner Alina – auf Instagram gab der Ex-Bachelor das Ende seiner Beziehung bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (37) verkündet auf Instagram Trennung von Alina (31)

Paar plante zweite Hochzeit auf Ibiza, entschied sich aber im Februar, Beziehung zu beenden

Gemeinsame Kinder Amy und Sunny bleiben laut Paar stets an erster Stelle War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Wir haben es probiert und sind gescheitert.» So beginnt Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (37) am Sonntagabend einen Beitrag auf Instagram. Auf dem Bild: er und seine Frau Alina (31), eng umschlungen. Solche Szenen dürften nun jedoch der Vergangenheit angehören: Nietlispach gibt mit dem Post das Ende seiner Beziehung bekannt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Man stellt sich nie vor, dass man einmal so etwas schreiben wird – vor allem nicht, wenn man gemeinsame Kinder hat. Und genau deshalb fällt es mir alles andere als leicht. Als wir uns kennengelernt und verliebt haben, fühlte sich alles grenzenlos an. Man glaubt, gemeinsam die Welt erobern zu können. Man fühlt sich unzertrennlich. Man träumt, plant, baut auf und ist überzeugt, dass nichts einen auseinanderbringen kann. Doch das Leben ist kein Traum – sondern eine Realität, die sich mit der Zeit anders entwickelt, als man es sich einmal vorgestellt hat.»

«Setzen unsere Kinder an erste Stelle»

Die Entscheidung habe das Paar, das dieses Jahr auf Ibiza noch zum zweiten Mal ihre Hochzeit feiern wollte, bereits im Februar getroffen. Im Sommer 2025 heiratete das Paar bereits standesamtlich. In der Slideshow, die mehrere Bilder der beiden enthält, erklärt der Ex-Bachelor die Beweggründe hinter der Trennung. Es hätten sich Belastungen entwickelt, Dynamiken so verändert, dass bestimmte Situationen auf Dauer nicht mehr tragfähig gewesen seien.

«Kaum jemand spricht darüber, wie schwer es ist, eine Entscheidung zu treffen, die nicht aus fehlender Liebe entsteht, sondern aus dem Bewusstsein, dass man an seine eigenen Grenzen gekommen ist», so Nietlispach. «Bevor man akzeptiert, dass es so nicht weitergehen kann. Man geht nicht, weil einem alles egal ist. Man geht, wenn man erkennt, dass man Verantwortung übernehmen muss – auch für sich selbst und für das Umfeld, in dem die eigenen Kinder aufwachsen.»

Zusammen hat das Ex-Paar die beiden Kinder Amy und Sunny. In Hinblick auf die Erziehung erklärt Nietlispach, die beiden Kleinen würden immer an erster Stelle stehen. «Mit Blick auf unsere Kinder haben wir uns entschieden, diesen Schritt bewusst und respektvoll zu gehen. Kinder brauchen kein perfektes Bild nach aussen – sie brauchen ein Umfeld, das ihnen Halt gibt und in dem sie gesund aufwachsen können. Unsere Paarebene ist beendet, aber unsere Elternebene bleibt. Wir werden weiterhin gemeinsam die Verantwortung tragen und unsere Kinder an erste Stelle setzen.»



