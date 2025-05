1/5 Das Mascotte schliesst seine Tore.

Darum gehts Mascotte, der älteste Club Zürichs, schliesst nach 109 Jahren im Juni

Verändertes Ausgehverhalten und fehlende Planungssicherheit sind Gründe für die Schliessung

Saskia Schär Redaktorin People

Nach 109 Jahren werden im ältesten Zürcher Club, dem Mascotte beim Bellevue, im Juni die letzten Getränke über die Theke gehen und die letzten Feierwütigen nach einer durchzechten Nacht nach Hause torkeln. Die Eventlocation schliesst noch in diesem Jahr die Tore. Dies teilen die Verantwortlichen am Donnerstagmorgen auf Instagram mit.

«Unser Mietvertrag läuft aus – und mit den Veränderungen in der Clublandschaft und der anstehenden Totalsanierung des Corso-Hauses fehlen Perspektiven und Planungssicherheit», heisst es auf Instagram weiter.

Gesunder leben – nicht mehr feiern

Was mit «den Veränderungen in der Clublandschaft» genau gemeint ist, erklärt Mitbetreiber Alfonso Siegrist gegenüber dem «Tages-Anzeiger». «Das Ausgehverhalten der Jungen hat sich seit Corona deutlich verändert. Gesünder leben – nicht mehr durchfeiern. Die Einnahmen an der Bar sind seit etwa einem Jahr um bis zu 30 Prozent gesunken.»

Hinzu komme, dass «das Ausgehangebot in der Stadt unglaublich gross und vielfältig geworden» sei, die Stadt explodiere förmlich mit Outdoor-Events und Pop-ups. Die ansonsten bereits schwierigen Sommermonate werde für das Mascotte zudem dadurch erschwert, da sie kein Outdoorbereich haben, so Siegrist.

Udo Jürgens wohnte über dem Mascotte

Nach dem Abschiedswochenende vom 12. bis 14. Juni ist der einstige Club dann noch bis Ende Jahr als Eventlokal buchbar. Der Kulturteil des Mascotte wird in Zukunft im Plaza Klub unterkommen.

In dem geschichtsträchtigen Corso-Haus traten Weltgrössen wie Josephine Baker (1906-1975), die Rolling Stones oder Louis Armstrong (1901-1971) auf. Der Sänger Udo Jürgens (1934-2014) wohnte zeitweise in der Wohnung direkt über dem Club.