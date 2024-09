Sie gehörte auf die Besuchsliste jedes Bond-Fans in der Schweiz: Weil die Liegenschaft am Berner Bollwerk beim Hauptbahnhof während eines Jahres saniert wird, muss die «Brésil Bar» schliessen. Sie diente im 007-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» von 1969 als Kulisse.

1/14 Die «Brésil Bar» an der Ecke Bollwerk/Neuengasse beim Berner Hauptbahnhof, im Hintergrund die Heiliggeistkirche, aufgenommen Ende August 2024.

Jean-Claude Galli Redaktor People

Die «Brésil Bar» kennen dank ihrer markanten Lage beim Hauptbahnhof die meisten Bernerinnen und Berner. Das Lokal im Erdgeschoss der Liegenschaft Bollwerk 15 wird aber auch heute noch von Kinofans aus aller Welt besucht und fotografiert.

Im 007-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» von 1969, mit George Lazenby (84) als James Bond, ist es nicht weniger als vier Mal prominent im Bild, als der Agent über den Eingang nebenan in die Büros der fiktiven Anwaltskanzlei «Gebrüder Gumbold» gelangt. Dort will er wertvolle Dokumente des Bösewichts Blofeld an sich bringen, der sich auf dem «Piz Gloria» in den Berner Alpen versteckt.

Kultwirt sucht neue Bleibe

Seit Ende letzter Woche ist die «Brésil Bar» jedoch geschlossen. Die Liegenschaft wird während eines Jahres umfangreich saniert, wie die Besitzerin PSP Swiss Property gegenüber Blick bestätigt. Ob nach Bauende im September 2025 wieder ein Gastro-Betrieb einzieht – eventuell sogar unter dem heutigen Namen – ist noch offen. Die «Brésil»-Logos werden jedenfalls als Zeitdokumente aufbewahrt. Sie sind allerdings nicht mehr identisch mit den im Film zu sehenden Schriftzügen.

Das exakt vor 100 Jahren für die Genfer Versicherungen erbaute Haus soll in Zukunft wieder etwas repräsentativer daherkommen, inklusive höherer Fenster wie zu Zeiten des Bond-Drehs. Dabei hat auch die Denkmalpflege mitzureden, weil das Gebäude am Beginn des Unesco-Welterbe-Perimeters steht. Und die Räume in den oberen Stockwerken verfügen zum Teil über schöne Täferung. Sicher am selben Ort bleibt die ebenfalls ebenerdig gelegene Bollwerk-Apotheke.

Das jetzige Ende der «Brésil Bar» bedeutet auch, dass sich der Berner Kultbeizer Hasim «Häsu» Sönmez (55) wieder nach einer neuen Wirkungsstätte umsehen muss. Er führte das Lokal in der Schlussphase seit Anfang 2023 bis zur geplanten Schliessung. Davor war der frühere Stadtrat 12 Jahre lang als Wirt im Restaurant «Parlament» in der Münstergasse tätig. «Ich bin ab sofort intensiv auf der Suche nach einem geeigneten Ort in der Stadt», sagt Sönmez gegenüber Blick. «Wir hatten eine schöne Zeit hier, die nun leider zu Ende gegangen ist.»