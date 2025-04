1/6 Judith Erdin ist wohl die lustigste Bäckerin der Schweiz. Foto: Screenshot Instagram

Rote Haare, Crop Top und Schwingbesen. Dazu noch ein frecher Spruch auf den Lippen und ab vor die Kamera – schon hat man das perfekte Rezept für Judith Erdin (37).

Die 37-jährige Bloggerin teilt regelmässig mit ihren Fans ihre neuesten Backkreationen, die sie unter ihrem Künstlernamen Streusel auf Social Media postet. Sie testet ausserdem Produkte, gibt Tipps, welchen Pinsel man in der Küche am besten verwenden sollte, ist Podcasterin und hat schon drei Backbücher veröffentlicht.

Humor ist der Nährboden ihres Erfolgs

Ihr Humor ist ein grosser Teil des Erfolgs ihrer Videos. «Es ist wichtig, sich bei der ganzen Sache nicht zu ernst zu nehmen», verrät Erdin gegenüber Blick. «Ich habe schon immer gerne und viel gelacht und habe mit der Zeit gelernt, mich über Missgeschicke nicht aufzuregen. Ich lache lieber, wenn mir die Eierpackung wie in einem billigen Cartoon aus der Hand rutscht und alle Eier auf den Tisch klatschen, nur weil ich gleichzeitig noch versucht habe, mit dem Kinn am Laptop ein Video oder so zu starten. Ist zwar mühsam, die Eier wieder vom Tisch zu kriegen und alle Schalenteile herauszupicken, dafür muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, was ich heute kochen soll. Rührei», lacht Judith Erdin.

Ihre humorvolle Art und Spontaneität sind der Schlüssel zu ihren unterhaltsamen Videos. Ein Skript gibt es kaum, die Sprüche fallen ihr spontan ein. So bleibt sie authentisch. Die Inspiration für ihre Rezepte kommen aus ihrem Alltag. «Wenn mir jemand von etwas Feinem erzählt oder mir etwas in den Sinn kommt, das ich gerne mal wieder essen möchte, dann überlege ich mir, wie ich das nachbacken würde. Und manchmal braucht es auch zwei oder drei Anläufe, aber dafür ist es dann genau so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich damit zufrieden bin. Denn wenn ich mir schon die Zeit nehme und wertvolle Zutaten verbacke, dann soll es sich unbedingt auch lohnen», sagt Judith Erdin.

Zwischen Küche und Comedy

Inzwischen ist sie allerdings nicht nur Bäckerin und Konditorin, sondern bringt ihren Witz auch ohne Kochschürze in die Welt hinaus – obwohl sie die zugegebenermassen in ihren Backvideos nie trägt. In Stefan Büssers (40) «Late Night Switzerland» war sie nun schon mehrfach zu sehen. Ob als Zwangs-Bundesrätin oder als Wahrsagerin beweist Judith Erdin, dass sie nicht nur in eine Backform passt. Die Stelle bei «Late Night Switzerland» ergatterte sie ziemlich simpel: «Ich habe mich einfach beworben», sagt sie. Ihr Management, die Iltis Media Group, mache auch die Show von Stefan Büsser und so nahm sie auf gut Glück ein Bewerbungsvideo auf und verschickte es. «Da war ich dann schon ziemlich nervös», erinnert sich Judith Erdin. Stand-up-Comedy-Luft schnupperte sie auch bereits bei Viktor Giacobbo (73) und bei Open-Mic-Nights.

Müsste sie sich allerdings entscheiden, ob sie Comedy oder Backen lieber hat, würde sie sich schwertun. «Ich mache beides unglaublich gern. Ich könnte nicht sagen, was mir mehr Spass macht.» Deshalb sei sie auch froh, beides machen zu können.

Und welchen Tipp hat die Vloggerin für Personen, die noch nie gebacken haben – aber gerne damit anfangen würden? «Schnappt euch eines von meinen Rezepten! Ich schreibe jeden Schritt ganz detailliert auf. Wenn man sich genau an meine Anleitungen hält, kann nichts mehr schiefgehen», sagt sie.