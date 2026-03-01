Im September wurde Kunz Vater von Zwillingen. Damit verdoppelte sich seine Anzahl Kinder. Über die Herausforderungen des Familienlebens singt der Luzerner Musiker auf seinem neuen Album.

Am Freitag gab Kunz sein neues Album «Stadt Land Fluss Poet» heraus, doch die Musik ist nicht das Einzige, was den Luzerner Sänger aktuell auf Trab hält. Seit September 2025 ist er Vater der Zwillinge Anna und Ida und damit vierfacher Papa. Der organisatorische Aufwand wurde für Familie Kunz um ein Vielfaches erhöht.

«Es fehlen definitiv immer ein paar Hände!», meint Marco Kunz (40), wie Kunz bürgerlich heisst, im Gespräch mit Blick. «Es ist, als müsste man ständig zwei Säulen gleichzeitig tragen. Aber wir haben viel Unterstützung. Bei uns herrscht ein Kommen und Gehen von Freunden und Familie.»

Er wollte eigentlich drei Kinder

Dass er einmal Papa von vier Kindern sein wird, hätte der Innerschweizer nicht gedacht. «Ich bin selbst mit zwei Geschwistern aufgewachsen und habe das genossen. Und beim Reisen merkten meine Frau und ich, dass das Leben mit zwei Kindern schon schön ist, aber auch ein drittes noch reinpassen würde. Dass es dann vier werden, war Zufall.»

Im März 2024 brach Kunz mit seiner Frau Jenny (37), Sohn Emil (6) und Tochter (4) für fünf Monate auf, um die Welt in Südostasien zu erkunden. Japan, Südkorea und Indonesien standen auf dem Plan. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter: Seine Ehefrau Jenny wurde mit Zwillingen schwanger, im September 2025 kamen sie zur Welt.

Plötzlich doppelt so viele Kinder

«Als wir hörten, dass es Zwillinge werden, fand ich das im ersten Moment wahrscheinlich lässiger als meine Frau», sagt Kunz mit einem Lachen. «Wir wussten erst gar nicht, wie das alles funktionieren soll. Das kann man ja nicht planen. Und dann kommt diese riesige Umstellung. Von zwei auf vier, plötzlich hast du doppelt so viele Kinder.»

Vier Kinder allein zu betreuen, sei fast nicht möglich. Besonders, wenn er abends Konzerte gibt, sei Organisationstalent gefragt. «Wir haben ein riesiges Blatt Papier an der Wand. Da steht genau drauf, wer wann zu welchem Kind schaut und wer wen wohin bringt. Ich komme mir manchmal vor wie ein Disponent in der Schichtplanung.» Ein Chaos sei das aber nicht. «Als das würde ich die Situation nicht bezeichnen. Es ist einfach extrem viel los.»

Songs über chaotische Familienferien und Grossmutter

Sein Arbeitspensum als Musiker schätzt er auf rund «70 Prozent, also dreieinhalb Tage in der Woche. Obwohl dies als Musiker nach Jahreszeit sehr variiert. Manchmal schreibe ich bis tief in die Nacht im Musikzimmer Lieder», sagt er. «Oder mich packt die Muse am frühen Morgen, dann muss das Frühstück warten.» Die Anzahl seiner Auftritte wolle er aber nicht limitieren. «Konzerte sind das, was ich am liebsten mache und was natürlich auch Geld bringt», sagt er.

Während dieser intensiven Phase als neuer Vierfach-Papa arbeitete Kunz an seinem neuen Album. «Bei mir ist privat enorm viel passiert. Darum sind die neuen Lieder alle mitten aus dem Leben.» Im Lied «Süüüde», in dem es um chaotische Familienferien geht, zeigt er, wie er im ganzen Trubel den Humor nicht verliert. Und der Song «99 Johr» dreht sich um seine Grossmutter. «Sie ist letztes Jahr vor 99 Jahren zur Welt gekommen und hiess Anna. Und 99 Jahre später heisst eine meiner Zwillingstöchter genau wie sie», erzählt er stolz.

Mit der besten Freundin verheiratet

In «Zwöschen üs» beschreibt Kunz die aktuelle Situation zu seiner Frau Jenny. «Wenn man Kinder hat, bleibt die Beziehung oft auf der Strecke. Ich singe davon, wie wir uns am Anfang über Kantonsgrenzen und verschiedene Lebensentwürfe hinweg gefunden haben. Und wie ich merke – wenn einmal weder Haushalt noch Kinder oder Job zwischen uns stehen –, wie gross die Liebe ist.»

Für ihre Beziehung hat das Paar Rituale. «Wenn abends alle im Bett sind, setzen wir uns an den Küchentisch, trinken Tee. Organisiert wird nichts. Sondern wir besprechen, wie es uns geht. Ich bin mit meiner besten Freundin verheiratet. Das ist das Schönste überhaupt.»

«Wer hier lebt, hat schon mal gewonnen»

Wichtig ist Kunz, «den Optimismus mit meiner Musik weiterzugeben», sagt er. «Gerade in dieser Zeit, in der sich schlechte Nachrichten türmen und man manchmal das Gefühl hat, die Welt ginge unter.» Mut machen und Freude vermitteln liege ihm deshalb am Herzen. «Wer hier lebt, hat schon mal gewonnen», meint er.

Jetzt geht es für den «Chliini Händ»-Interpreten auf Tour. Grosse Ferien sind derzeit keine geplant. «Das machen wir nur alle fünf Jahre, weil wir aus Klimaschutzgründen das Fliegen reduzieren.» Stattdessen werden europäische Länder bereist. Familie Kunz ist mittlerweile auch im Besitz eines Elektro-Busses. «Wir hatten lange kein Auto. Aber mit vier Kindern und Gepäck in den Zug, das ist uns zu umständlich.»

Kunz geniesst sein Leben mit der sechsköpfigen Familie. Erweitern will er diese nicht. «Die Familienplanung ist jetzt abgeschlossen. Vier Kinder sind genug.»