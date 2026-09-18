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Unangeschnallt im Auto
Vera Dillier und Denis Clyde kassieren Busse

Eigentlich war es für Vera Dillier und Denis Clyde eine normale Autofahrt — doch beide sind nicht angeschnallt. Ein Polizist bemerkt das Vergehen und schiesst ein Foto.
Publiziert: 10:57 Uhr
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