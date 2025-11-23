Schlitteln, Skifahren, gemütliches Beisammensein: Das stand bei Familie Hänni dieses Wochenende auf dem Programm. Für die ersten Versuche auf den Skiern hat Papa Luca Hänni seinem Töchterchen gar eine Skipiste vor die Haustür gebaut.

1/7 Hoch die Hände, Wochenende! Christina Hänni und ihre Tochter amüsieren sich im frisch verschneiten Wald. Foto: Instagram/Luca und Christina Hänni

Darum gehts Familie Hänni geniesst Schnee-Wochenende. Luca und Christina teilen Glücksmomente

Luca Hänni bereitet Ski-Übungspiste im Garten für Tochter vor

Eineinhalbjährige Tochter macht erste Ski-Versuche auf selbstgemachter Piste

Saskia Schär Redaktorin People

Die Schweiz bibbert – die Hänni freuts. Sänger Luca (31) und Tänzerin Christina Hänni (35) nutzen die Gunst der kalten Stunden und geniessen die Zeit dick eingepackt in der frisch verschneiten Natur. Ihr eineinhalbjähriges Töchterchen ziehen sie bestens gelaunt auf dem Bob durch den Wald und freuen sich dabei selbst wie kleine Kinder, wie ein Video auf Instagram zeigt. Dieses hat Christina Hänni mit den Worten «Just enjoying our dream life» («Wir geniessen einfach unser Traumleben») beschriftet.

Der erste Schnee habe sie «richtig überrascht und auch ein bisschen umgehauen – wunderschön», erklärt sie später in einer Story. «Unsere Kleine hat ja letztes Jahr Weihnachten und dieses ganze Schnee-Thema noch gar nicht so gecheckt, und deswegen ist das für uns grad was ganz Besonderes», so die Tänzerin weiter. Insbesondere deshalb, weil «wir alle mal da sind». In Anbetracht der gut gefüllten Arbeitspläne der Hännis geniessen sie solche Familienmomente im schönen Berner Oberland umso mehr.

«Übungspiste ist präpariert»

Was Luca Hänni besonders am Herz zu liegen scheint, ist die Skiausbildung seines Töchterchens. Bereits Mitte November stellte er das Mädchen, dessen Name nicht bekannt ist, im Skianzug mitsamt ihren ersten Skiern auf den grünen Rasen. Das Bild postete er auf Instagram und schrieb dazu: «Also wir sind bereit für die Piste.» Das Einzige, was damals noch fehlte, war die Piste selbst. Doch dieses Problem ging Luca Hänni mit dem ersten Schnee an: «Übungspiste ist präpariert», notierte er am Freitag zu einem Foto. Darauf zu sehen ein Gartensitzplatz und dahinter eine etwa ein Meter breite Schneespur im Rasen.

Am Samstag war es dann so weit, und die kleine Hänni machte ihre ersten Skiversuche auf der vom Papa höchstpersönlich präparierten Piste im Garten. Was das Mädchen von dem Sportvergnügen auf dem kühlen Weiss hält, ist leider nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass das gemeinsame Wochenende im Schnee für die Hännis ein Vergnügen war. Oder in den Worten von Christina Hänni: «Mir geht es phänomenal, mir geht es fantastisch, unserer Familie gehts fantastisch, wir sind gesund, wir haben Schnee, wir haben ein schönes Wochenende hier gemeinsam.»