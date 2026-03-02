DE
SRF-Moderator vor Ort
Stefan Büsser filmt Drohnen über Abu Dhabi

SRF-Moderator Stefan Büsser ist gerade in Abu Dhabi und filmt Drohnen über ihm.
Publiziert: 17:03 Uhr
