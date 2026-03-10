2024 meldete sich der Berner Blues-Star Philipp Fankhauser nach überstandener Stammzelltransplantation auf den Konzertbühnen zurück. Doch die Probleme waren tieferer Natur. Nun unterbricht er seine Tournee für ein halbes Jahr zugunsten einer Therapie.

Jean-Claude Galli Redaktor People

Mit berührenden Zeilen wendet sich heute Dienstag der Berner Blues-Star Philipp Fankhauser (62) an seine Fans. In einer von der Management-Stelle verschickten Mail unter dem Titel «Auszeit - Philipp Fankhauser rüstet sich für die nächsten zwanzig Jahre» heisst es: «Meine Lieben, in den letzten Jahren hatte ich mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und einer langjährigen Abhängigkeit zu kämpfen. Ich habe erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, mich vollständig auf meine Gesundheit und meine Genesung zu konzentrieren. Nach reiflicher Überlegung und dringender Empfehlung meines Arztes werde ich mich in den nächsten Tagen in eine mehrmonatige Therapie begeben.»

Nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung des Knochenmarks musste sich Fankhauser im Sommer 2023 einer Stammzelltransplantation unterziehen und erstmals pausieren. Im März 2024 kehrte er in scheinbar alter Frische mit neuer DNA und Blutgruppe auf die Bühnen zurück. Und auch Morbus Bechterew war nun kein Thema mehr.

Einsamkeit und Melancholie

Doch auch wenn er jetzt wieder vital wirkte, hatte die jahrzehntelange Künstlerlaufbahn doch tiefe Spuren hinterlassen, körperlicher und psychischer Natur. Oftmals kämpfte er gegen Einsamkeit und Melancholie. «Ich habe ein volles Leben gelebt und nicht viel anbrennen lassen», sagte Fankhauser, als ihn Blick Anfang 2024 in seinem Zuhause in der Nähe von Zürich besuchte.

«Meine Verletzungen und Enttäuschungen drückte ich in meiner Musik aus. Indem ich den Blues besang, verlor ich ihn, wenigstens für einen kurzen, glücklichen Moment lang.»

Die angekündigte «Auszeit» hat Folgen auf den laufenden Tourneeplan von Fankhauser. «Aus diesem Grund muss ich leider alle geplanten Konzerte bis Ende September 2026 absagen und auf ein späteres Datum verschieben. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht – insbesondere gegenüber meinem Publikum, meinen Veranstaltern und meiner Band. Gleichzeitig weiss ich, dass dies der richtige und notwendige Schritt ist, um wieder gesund zu werden.»

Neun Auftritte von Ende März bis Mitte Mai sind bereits auf der Website kommuniziert. Darunter auch das mit Spannung erwartete Konzert von Fankhauser am «Albis' Country Festival» im Zürcher Hallenstadion vom 29. März. Und die drei «Heimspiel»-Konzerte in der Mühle Hunziken in Rubigen BE vom 30. März, 1. April und 6. Mai wären bereits ausverkauft gewesen.

«Ich hoffe auf Verständnis für diese Entscheidung. Mein Ziel ist es, gestärkt auf die Bühne zurückzukehren, um die nächsten zwanzig Jahre in Angriff zu nehmen – und meine Musik wieder mit voller Kraft und Ehrlichkeit mit euch teilen zu können.»

