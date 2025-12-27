2026 bietet kulturell viele Highlights, auf die wir uns freuen können. Die Reporter des People-Ressorts von Blick verraten Ihnen ihre persönlichen Höhepunkte für das kommende Jahr.

Michel Imhof: Helene Fischer im Letzigrund

Drei Jahre ist es her, seit die deutsche Schlager- und Popkönigin auf Tournee war. Und nachdem sie letztes Mal fünf Konzerte im Hallenstadion Zürich gab, spielt Helene Fischer (41) im Sommer vor 50'000 Menschen im Letzigrundstadion. Die Show verspricht ein Spektakel zu werden: Die Bühne befindet sich inmitten der Menge, der Fokus des Konzerts liegt auf der 20-jährigen Karriere der «Atemlos»-Sängerin. «Für mich steht klar im Fokus, die 20 Jahre Karriere zu zelebrieren und die Verbundenheit mit den Fans zu spüren», sagte sie mir im November im Interview über die kommende Tour. Da werden nicht nur Schlagerfans auf ihre Kosten kommen.



Helene Fischer spielt am 14. Juli 2026 im Stadion Letzigrund. Tickets gibts bei Ticketcorner und Ticketmaster.

Flavia Schlittler: Albi's Country Festival

Cowboyhüte, Jeans, Linedance und Country-Sound. Wenn die Weite des Wilden Westens lockt, werde ich sie im Zürcher Hallenstadion finden. Eintauchen in eine andere Welt. In eine, die Bilder schafft, Pferde, die durch die trocken heisse Prärie galoppieren, der Sand in der Luft liegt, der Sattel hält und der Cowboyhut perfekt sitzt. So erlebte ich vor Jahren Albi Matters legendäres Country-Festival im Albisgüetli. Darauf freue ich mich zu seinem 40. Jubiläum nun in der grossen Halle. Mit BigTime-Brunch, Philipp Fankhauser's Nashville Roots, The BoykinZ und The Bellamy Brothers. Beim Linedance wird man mich sicher auch am Tanzen sehen.

Albi’s Country-Festival findet am 28. und 29. März im Zürcher Hallenstadion statt. Tickets gibts bei Ticketcorner.

Jaray Fofana: Art on Ice

Ein Atemanhalten, ein kurzer Moment der Stille – dann hebt jemand vom Eis ab. Auf Art on Ice freue ich mich 2026 am meisten. Als ehemalige Eiskunstläuferin weiss ich, was hinter diesen Augenblicken steckt: unzähliges Wiederaufstehen, Mut und absolute Körperkontrolle. Es ist der einzige Ort, an dem ein Salto auf dem Eis erlaubt ist. Wenn Musik und Bewegung verschmelzen und die Läufer mühelos übers Eis gleiten, faszinieren mich diese Sprünge besonders. Viele der Elemente kenne ich aus meinem eigenen Training – was die Profis bei diesem Eisspektakel zeigen, ist aber nochmals eine ganz andere Liga.

Art on Ice findet vom 26. Februar bis 1. März im Zürcher Hallenstadion statt. Tickets gibt bei Ticketcorner.

Patricia Broder: Comeback von «Buffy»

Da schlägt mein Teenie-Herz höher: «Buffy – Im Bann der Dämonen» kehrt zurück. In den späten 90er-Jahren war die Serie um die blonde Vampirjägerin weit mehr als TV-Unterhaltung – sie wurde zum kulturellen Phänomen mit obsessiver Fangemeinde, ikonischem Soundtrack und einem feministischen Subtext, der seiner Zeit voraus war. «Buffy» erzählte von Stärke und Verletzlichkeit, von Begehren und Selbstermächtigung – und prägte damit eine ganze Generation. 23 Jahre nach dem Serienfinale erlebt der Kult nun ein Comeback mit junger Besetzung, inklusive Originaldarstellerin Sarah Michelle Gellar. Dass auch Serien wie «Scrubs» oder «Malcolm in the Middle» zurückkehren, zeigt: In unruhigen Zeiten sehnen wir uns nach vertrauten Gesichtern und Geschichten.

Ein exaktes Veröffentlichungsdatum vom «Buffy»-Revival steht noch aus.

Jean-Claude Galli: «Michael»

Hier wird sie wieder aufflammen, die Diskussion, ob Künstler und ihre Werke losgelöst von ihrem Leben betrachtet werden können. Doch ist Michael Joseph Jackson (1958–2009), «also known as King of Pop», auch über 15 Jahre nach seinem Tod derart prägend für die Unterhaltungs- und speziell Musikkultur, dass niemand um das Biopic «Michael» von Antoine Fuqua (60) herumkommt, der die heutige Starwelt verstehen will. Verkörpert wird «Jacko» von seinem Neffen Jaafar Jackson (29), anlaufen soll der Film am 24. April. PS: Unser Lieblingssong des Meisters ist «Smooth Criminal» vom Album «Bad» 1987.

Barbara Lanz: Zermatt Unplugged

Da muss ich 45 Jahre alt werden, um es endlich und zum ersten Mal ans Zermatt Unplugged zu schaffen. Etliche Freunde haben mir über die Jahre begeistert vom Setting, der Atmosphäre und der Magie des Festivals berichtet. Aber jetzt gibt es für mich gleich mehrere Gründe, die Reise ins Wallis zu unternehmen. Herbert Grönemeyer, das Idol meiner Jugend, wird gleich zwei Mal spielen. Tom Odell, mein Herzenspianist kommt auch und dazu noch Emeli Sandé, die mich jeweils schon mit dem ersten Ton ihrer Stimme zum Weinen bringt. Dass Placebo und Kings of Convenience auch noch da sein werden, ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem Horu. Zermatt 2026, count me in!

Das Zermatt Unplugged findet vom 7. bis 11. April 2026 statt.