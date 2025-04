Adrian Sterns Tochter Mina will Musikerin werden. In der ZDF-Casting-Show «Dein Song» gewinnt die 12-Jährige prompt – und hat grosse Pläne.

«Sie ist so mutig»

1/6 Mina Stern strebt eine Musikkarriere an. Foto: Screenshot ZDF

Darum gehts Mina Stern gewinnt ZDF-Casting-Show mit selbst geschriebenem Song

Adrian Stern betont Wichtigkeit von Schule und Alltag für Tochter

In der Finalsendung der ZDF-Casting-Show «Dein Song», die Luca Hänni (30) moderierte, überzeugte Mina Stern (12) alle. Die Aargauerin präsentierte ihren selbst geschriebenen Song «Butterfly in a Glass» gemeinsam mit der deutschen Musikerin Aisha Vibes (33) und konnte die Show gewinnen.

Ist das der Anfang einer steilen Musikkarriere? Mina will eines Tages in die Fussstapfen ihres berühmten Vaters, dem Mundartsänger Adrian Stern (50), treten. Dieser drückt nach ihrem Sieg in der TV-Show aber erst einmal etwas auf die Bremse.

Gegenüber Blick sagt Adrian Stern: «Sie ist zurück und hat gewonnen, was grandios ist, aber sie geht jetzt weiter zur Schule.» Man lasse nicht alles andere liegen. «Das zeigt sie dann schon, wenn sie so weit ist. Es war ein Riesenabenteuer für sie, und im Moment geht sie wieder zurück in ihren Alltag.»

5000 Euro für eine Gitarre und Vocal Coaching

Mina sei unglaublich kreativ und offen für Neues. «Sie ist auch eine sehr gute Tänzerin und kann sehr gut improvisieren. Ich wünsche ihr einfach Freude – und dass sie ihren Mut nicht verliert, etwas auszuprobieren.»

Diese Kreativität darf Mina nun weiter ausleben – sie gewinnt in der Sendung als Siegerin 5000 Euro zur Talentförderung. Das Geld möchte sie für eine Gitarre und ein Vocal Coaching ausgeben – Klavier und Schlagzeug spielt sie bereits.

Englische statt Mundart-Texte

Anders als ihr berühmter Vater setzt Mina nicht auf Mundart, sondern schreibt ihre Liedtexte auf Englisch. Sie habe ihr erstes Lied auf Englisch geschrieben, und das sei haften geblieben. Momentan arbeite ich sie aber auch an ihrem ersten Song auf Hochdeutsch. Mit Hochdeutsch musste sich Mina während der Casting-Show auf ZDF intensiv auseinandersetzen. «Sie hat das super gemacht und in der Show auch schnell neue Freunde gefunden», sagt ihr Papa.

Adrian Stern bewundert den Mut seiner Tochter. «Ich freue mich so sehr, dass sich Mina überwunden hat, bei der Sendung mitzumachen. Ich bewundere sie für ihr Talent, das sie selbstständig entwickelt hat. Sie kann sehr gut Geschichten erzählen.»