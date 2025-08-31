Jaël Malli ist mit dem Velo gestürzt und hat sich dabei übel verletzt. Dabei hatte sie aber Glück im Unglück. Den zwei Kindern, die hinten auf dem Velo sassen, ist nichts passiert.

1/6 Jaël Malli berichtet auf Instagram von einem schlimmen Unfall. Foto: Fabienne Bühler

Darum gehts Schweizer Musikerin Jaël Malli erlitt schweren Velosturz mit Verletzungen

Longtailbike-Unfall führte zu Zahnschäden, gebrochenem Ellbogen und Kinnwunde

Sechs Backenzähne zersplittert, wochenlang keine feste Nahrung möglich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Man sieht es der Schweizer Musikerin Jaël Malli (46) auf den ersten Blick kaum an, was ihr am Samstag (30. August 2025) passiert ist. Nur die blutigen Pflaster am Kinn und der Arm, der in einer Schlinge steckt, verraten, dass etwas Gröberes geschehen sein muss. Und tatsächlich liest sich das, was sie auf Instagram schreibt, sehr schmerzhaft.

Malli hat sich ein neues Velo, ein sogenanntes Longtailbike, gekauft. Das ist ein Gefährt, dass hinten eine verlängerte Sitzfläche hat, damit auch Kinder mitfahren können. Mit diesem Velo geriet die Bernerin auf der regennassen Strasse in die Tramschiene und stürzte. Das Resultat: Sechs zersplitterte Backenzähne, ein gebrochener Ellbogen und eine Wunde am Kinn, die genäht werden musste. Was die Sache noch dramatischer macht: Hinten auf dem Velo sassen ihre zwei Kinder Eliah (7) und Liala (2).

Wochenlang nicht singen, Gitarre spielen und keine feste Nahrung

Glücklicherweise trugen die Musikerin und die beiden Kinder einen Helm, sodass nichts Schlimmeres passiert ist – Liala und Eliah überstanden den Sturz sogar ohne Blessuren. Jaël Malli musste sich aber im Berner Inselspital verarzten lassen und verbrachte den ganzen Samstagabend beim Zahnarzt, um den Rest ihrer Zähne zu retten, wie sie auf Instagram schreibt. In ihrem Post dankt sie nicht nur den Ärzten, sondern auch den Passanten, die ihr zu Hilfe eilten.

So lädiert, wird Jaël Malli die nächsten Wochen weder Gitarre spielen, noch singen können. Darum werde es alternative Konzertsets ihrer Band Lunik geben. Und auch essen sei – «mit freigelegten Zahnnerven» – schwierig. Zum Abschluss gibt die Berner Musikerin ihren Fans noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: «Häbet nech Sorg!»