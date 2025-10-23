Erst überraschte Nadine Strittmatter mit ihrer Hochzeit. Nun verkündete sie weitere freudige News: Das Schweizer Topmodel ist im sechsten Monat schwanger. Die Einblicke erstaunen, weil sie ihr Privat- und Liebesleben in den letzten Jahren immer streng geheim hielt.

1/5 Das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter ist schwanger.

Darum gehts Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter ist im sechsten Monat schwanger

Strittmatter gab kürzlich ihre Hochzeit mit der Liebe ihres Lebens bekannt

Sie lief für Armani und Dior und ist eine von drei Schweizerinnen bei Victoria’s Secret Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Nadine Strittmatter (41), das bekannte Schweizer Topmodel, ist schwanger – und das schon im sechsten Monat. Die Nachricht kam fast beiläufig. Zwischen den üblichen Instagram-Storys von schönen Landschaften und gemütlichen Hotelzimmern tauchte plötzlich ein Foto auf, auf dem die Schweizerin ihren Babybauch in die Kamera hält, mit der knappen Überschrift «6 months.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das private Glück scheint geradezu zu sprudeln. Erst kürzlich hat das Model bereits verkündet, geheiratet zu haben. Vermutlich war es eine intime Hochzeit im kleinen Kreis. Zumindest sehen die Fotos, die das Schweizer Topmodel auf ihrem Instagram-Account postete, ganz danach aus. «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich bin so unglaublich glücklich», schrieb die Aargauerin unter ihren Post. Diese vielen privaten Einblicke erstaunen umso mehr, weil die 1,80 Meter grosse Schweizerin ihr Privat- und Liebesleben in den letzten Jahren immer streng unter Verschluss gehalten hatte.

Internationale Karriere

Nadine Strittmatter zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Models der Schweiz. Entdeckt wurde sie, als sie erst 17 Jahre alt war, bei einem Wettbewerb in Zürich. Danach ging ihre Karriere international durch die Decke. Die Aargauerin lief für Modehäuser wie Armani und Dior und posierte auf Titelseiten von grossen Modezeitschriften wie «Elle» oder «Vogue». Vom Modeln hat sich Strittmatter etwas zurückgezogen und arbeitet heute als Filmemacherin und Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivistin.



