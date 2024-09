1/8 Willkommen in Mümliswil-Ramiswil im Kanton Solothurn.

«Save Mümliswil» – so lautete der Plan. Die kleine Gemeinde im Kanton Solothurn hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. «Unattraktivste Gemeinde der Schweiz», lautete der wenig schmeichelhafte Titel, den Mümliswil im «Handelszeitung Gemeinderanking» von 2023 erhielt. «Wer das verzapft hat, ist ein bisschen unterbelichtet», findet ein Anwohner.

Das Video über Mümliswil, das von Nora Binkert (23) und Bryan Wattenhofer (30) von Energy Zürich aufgenommen wurde, ging viral. Und Mümliswil kam dabei nicht gerade gut weg. Oder besser gesagt: wohl dem Ranking entsprechend. Viel zu bieten hat das Dorf gemäss Video von Energy nicht. Ein kleiner Damenbartrasierer im «Haarundkamm Museum» ist das Highlight. Die Mümliswiler waren empört. Über die Platzierung und über die Berichterstattung.

Entschuldigungsaktion ist der Renner

Bei Energy ist man einsichtig und möchte sich auf besondere Art bei Mümliswil entschuldigen. Also wird eine Rettungsaktion ins Leben gerufen. Auf einem Tiktok-Kanal mit dem Namen save.muemliswil setzen sich mit einem Mal anonyme Content Creator dafür ein, dass Mümliswil seinen unliebsamen letzten Platz loswird. Selbst Weltstars wie US-Sänger Jason Derulo (34) machen darauf aufmerksam und sagen, dass Mümliswil der beste Ort der Welt sei.

So kam der Stein also ins Rollen. Verschiedene Medien wie die «Solothurner Zeitung», das «Oltner Tagblatt» und der Radiosender Radio 32 berichteten darüber und widmeten sich dem Phänomen von «Save Mümliswil». Auch «20 Minuten» schrieb die Inhaber des Tiktok-Accounts und sogar den Gemeindepräsidenten von Mümliswil an, wollte wissen, was das alles bedeutet. Selbst das SRF steht vor einem Rätsel und schickte einen Reporter hin, um herauszufinden, was es mit Mümliswil und der Rettungsaktion auf sich hat. Eine ernst gemeinte Initiative der Gemeinde? Oder alles nur ein KI-Fake? Was hat es mit Mümliswil auf sich? Und noch viel wichtiger: Wurde Mümliswil gerettet?

Diese Personen stecken hinter «Save Mümliswil»

Jetzt ist klar: Die Videos waren echt. Die Weltstars setzten sich – wenn vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint – tatsächlich für Mümliswil ein und rückten den kleinen Ort in Solothurn damit ins rechte Licht. Ausserdem wissen wir nun offiziell, wer dahintersteckt: das Team von Energy. Genauer gesagt Bryan Wattenhofer (30) und Nora Binkert (23). Gemeinsam eröffneten sie den anonymen Tiktok-Account «save.muemliswil» und führten die Medienwelt damit an der Nase herum. Von den Stars, die in den Videos auftauchen, gab es tatsächlich kleine Statements zur Gemeinde – etwa wie toll diese doch sei und dass man sie unbedingt mal besuchen müsse.

«Uns ist die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil über die Zeit sehr ans Herz gewachsen», gestehen Bryan Wattenhofer und Nora Binkert in einem Statement gegenüber Blick. «Wir haben schnell gemerkt, dass die Einwohner dort sehr herzlich sind. Auch spürt man einen grossen Zusammenhalt. Umso mehr bereitet es uns Freude, wenn wir den rund 2000 Einwohnern dort etwas zurückgeben können.»

Haben es die beiden mithilfe von Weltstars geschafft, den Ruf von Mümliswil wiederherzustellen und die kleine Gemeinde aus den Abgründen des «Handelszeitung Gemeinderankings» zu holen? Das erfahrt ihr exklusiv vorab bereits am Energy Air am Samstag. Und ansonsten im grossen «Handelszeitung Gemeinderanking 2024», das Ende September veröffentlicht wird. Wir drücken Mümliswil die Daumen.