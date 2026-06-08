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Sara Leutenegger nach Landung
«Habe so etwas noch nie erlebt»

Sara Leutenegger kann im Flugzeug kaum atmen, weil ihr Sitz-Nachbar stinkt. Nach der Landung äussert sie sich im Video.
Publiziert: 16:47 Uhr
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