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Sara Leutenegger erzählt Grabsch-Vorfall in der Badi
Sara Leutenegger erzählt Badi-Vorfall
«Passt auf eure Kinder auf»
Influencerin Sara Leutenegger postete am Mittwoch ein Video aus der Badi. Dort erzählt sie eine erschreckende Geschichte aus der Badi, die ihr passiert ist.
Publiziert: vor 41 Minuten
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