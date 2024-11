Reality-Star Elena Miras leidet an Rheuma

1/6 Elena Miras teilt in ihrer Instagram-Story mit, dass sie an Rheuma leidet. Foto: Instagram / @elena_miras

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Im Oktober musste Elena Miras (32) die Reality-Show «Promi Big Brother» aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Genauere Gründe wurden nicht bekanntgegeben. Bis jetzt.

Wie die Zürcherin am Mittwoch in ihrer Instagram-Story mitteilt, wurde bei ihr Rheumatoide Arthritis diagnostiziert. Eine entzündliche Erkrankung der Gelenke. Miras leidet unter Schmerzen an ihrem Körper und Schwellungen an den Händen. «Aktuell bekomme ich jede Woche eine Spritze dagegen», erzählt sie von der Behandlung.

Sechs Wochen Behandlung

Und diese Spritze hilft: «Es ist schon besser geworden, die Hände sind nicht mehr so krass geschwollen.» Die Schmerzen seien zwar teilweise immer noch stark, jedoch werde es laufend besser. Auch die Blutwerte seien wieder in Ordnung.

Die Behandlung soll nun sechs Wochen dauern, bevor die Dosierung der Medikamente reduziert und die Entwicklung der Krankheit beobachtet wird.

Elena Miras wurde 2017 durch ihre Teilnahme und ihren Sieg bei «Love Island» bekannt und war seither zu Gast in etlichen Reality-Shows. Mit ihrer Gesundheit hat sie immer wieder zu kämpfen. So litt sie in den letzten Jahren unter anderem an Magenproblemen, Nierensteinen und einer Nervenerkrankung.