Seit den 1990er-Jahren zieht es vermehrt indische Pilger in die Schweiz. Grund dafür sind Bollywood-Drehorte wie diese Brücke bei Saanen. Foto: Pius Koller 1/6

Auf einen Blick Bollywood-Filme machen die Schweiz zum Traumziel für Inder

Saanen und Gstaad sind besonders beliebte Drehorte

2023 besuchten rund 600'000 Inder die Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Praktikantin People

2023 zog es gemäss Schweiz Tourismus knapp 600'000 Inder in unser Land. Vermutlich wäre die Zahl noch höher, doch nur wenige können sich die Reise von Indien nach Europa leisten. Und doch ist es ein Traum vieler Inder, einmal die Schweiz zu besuchen. Wieso?

Gegenüber «Welt» erklärt Jörg Peter Krebs, Direktor Zentraleuropa und Mittlerer Osten bei Schweiz Tourismus, dass «die Bilder und Szenen aus Bollywood-Filmen die Schweiz zum Sehnsuchtsort für Inder» gemacht haben. Seit den 1980er-Jahren wurden über 170 Bollywood-Filme hierzulande gedreht, was «seit Mitte der 90er-Jahre» zu «einem starken Zuwachs an indischen Touristen in der Schweiz» geführt hat.

Beliebte Pilgerorte: Zürich, die Zentralschweiz und das Berner Oberland

Ein besonderer Wallfahrtsort für Bollywood-Fans ist eine Metallbrücke bei Saanen. Dort wurde die letzte Szene des Kultfilmes «Dilwale Dulhania Le Jayenge» (DDLJ) aus dem Jahr 1995 mit Bollywood-Star Shah Rukh Khan (58) gedreht. Ein an der Brücke befestigtes Plakat weist auf die wichtige Rolle des Ortes in der Bollywood-Filmgeschichte hin.

Nicht weit davon entfernt fanden bei der Dorfkirche von Saanen sowie in Gstaad Dreharbeiten für «DDLJ» statt. Für die Filmfans gehört es somit dazu, Tanzvideos inspiriert durch den Film in der malerischen grünen Landschaft aufzunehmen.

Doch auch kältere und schneebedeckte Orte wie der Titlis sind bei indischen Touristen beliebt. Einige Schweizer Anbieter haben sich deshalb auf Bollywood-Touren in diesen Regionen spezialisiert. Kurztrips und mehrtägige Touren führen die indischen Pilger an die Drehorte nach Zürich, Luzern, Saanen, Interlaken und Rougemont, sowie nach Bern und ins Berner Oberland, aufs Jungfraujoch und an den Lauenen See.

Aber warum genau die Schweiz?

Warum die Schweiz so ein beliebter Bollywood-Drehort ist? Aufgrund der Politik: Szenen aus dem Berner Oberland ersetzten zu Beispiel Aufnahmen aus Kashmir – einer Region, in der Dreharbeiten aufgrund des Konflikts zwischen Indien und Pakistan seit den 1960er-Jahren nicht mehr möglich sind.

Die Schweiz zieht jedoch nicht nur indische Besucher an: Unsere Natur und Städte dienten auch als Kulisse für südkoreanische Produktionen und ziehen somit auch viele andere asiatische Filmfans an.