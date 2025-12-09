Das Schweizer Fernsehen lanciert «Fun Fatale», ein neues Comedy-Format exklusiv für Frauen. Satirikerin Patti Basler, die das SRF einst öffentlich für seine Comedy-Politik tadelte, war massgeblich an der Entwicklung der neuen Sendung beteiligt.

Darum gehts SRF startet neues Comedy-Format «Fun Fatale» für weibliche Comedians

Patti Basler war massgeblich an der Konzeption der Sendung beteiligt

Vier Sonntagabende ab Mai 2026 mit Comediennes aus der Schweiz

Patricia Broder Redaktorin People

Das Warten ist vorbei. Nach Jahren der Debatte, nach offenen Briefen und Krisengipfeln bekommen weibliche Comedians endlich ihren eigenen Sendeplatz im Schweizer Fernsehen. Im Mai 2026 zeigt SRF das neue Stand-up-Format «Fun Fatale», moderiert von Andrea Fischer Schulthess (56), Theaterleiterin des Millers in Zürich. Das Format ist eine «Mixed-Show», die an vier Sonntagabenden ausschliesslich Comediennes aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland auf die Bühne holt, heisst es in einer offiziellen Mitteilung. Man wolle «die Diversität der Schweizer Comedyszene noch verstärkter im Angebot abbilden». Mit dabei sind von etablierten Künstlerinnen bis hin zu neuen Talenten.

Eine Sendung dieser Art ist für viele längst überfällig. Das neue Format folgt auf einen Eklat, der Anfang 2023 die Schweizer Comedy-Szene erschütterte. Damals prangerten Patti Basler (49) und Lara Stoll (38) öffentlich Missstände an und wandten sich in einem offenen Brief im Namen von rund 40 Comediennes an die Medien. Sie kritisierten «fehlende Diversität, mangelnde Transparenz und strukturellen Sexismus» beim SRF. Grund dafür: Der wichtigste Comedy-Sendeplatz des Schweizer Fernsehens war jahrelang männlich dominiert.

«Es gibt unzählige lustige Frauen im deutschsprachigen Raum»

Umso grösser nun die Freude bei Patti Basler über die Lancierung des neuen Formats. «Ich finde es grossartig, dass Andrea die Show bekommen hat. Die vielen Frauen, die Festivals auf Bühnen und die erfolgreiche ‹Ladies Night› im ARD beweisen: Es gibt unzählige lustige Frauen im deutschsprachigen Raum», sagt die Satirikerin gegenüber Blick. «Toll, dass sie eine Bühne bekommen im SRF.»

Basler selbst war hinter den Kulissen massgeblich an der Konzeption der Sendung beteiligt, wie sie verrät: «Basierend auf meinen female Shows ‹Die grosse Runde› im Zürcher Kaufleuten und ‹Gigantinnen› im Central Uster, sowie meinem Netzwerk comedyfrauen.ch konzipierten wir vor einigen Jahren ein Women-Comedy-Festival: ‹Female Trouble› im Millers Studio in Zürich. Andrea Schulthess war treibende Kraft, Lisa Christ und anderen Akteurinnen waren ebenfalls mit von der Partie.» Als das SRF später neue Comedy-Formate suchte, habe Basler schliesslich ein Konzept entwickelt. «Eine Mixed Show mit weiblichem Line-up, ganz ähnlich wie die ‹Ladies Night› in der ARD. Ich schrieb noch einige weitere Konzepte.»

Nur: Eingereicht hat sie das Konzept nicht. «Letztlich befand ich, dass ich eigentlich eher der perfekte Host für eine satirische Show mit politischen Talkgästen wäre. Ich wusste aber, dass eine Frauen-Mixed-Show gute Chancen hat.» In einer «Nacht-und-Nebel-Aktion» habe sie schliesslich ihre Kollegin Andrea Fischer Schulthess überzeugt, das Konzept auf sich und das Millers anzupassen und einzureichen, so Basler. Der Rest ist Schweizer Comedygeschichte.

«Fun Fatale» eng mit Bühnenfestival «Female Trouble»

Tatsächlich ist «Fun Fatale» eng verwoben mit dem inzwischen etablierten Bühnenfestival «Female Trouble», das 2020 im Millers Theater in Zürich begann und heute schweizweit tourt. Für die TV-Ausstrahlung wurde das Konzept weiterentwickelt: Gastgeberin Andrea Fischer Schulthess führt das Publikum – so verspricht SRF – mit Witz, Glamour und Charme durch die Sendung.

Bemerkenswert ist auch die Produktion selbst: eine reine Frauen-Crew, von der Set-Runnerin bis zur Cutterin. Wer live dabei sein will, kann sich im Netz anmelden. Die Aufzeichnungen finden im März 2026 im Theater Millers in Zürich statt.

Die Schweizer Comedy-Szene bekommt mit «Fun Fatale» also nicht einfach ein neues TV-Format, sondern eine Sendung, in der Frauen nicht Statistinnen sind – sondern das Hauptprogramm.