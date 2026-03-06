Zurzeit ist Patrick «Almi» Allmandinger mit «Mensch Läppli» erfolgreich als HD Läppli auf Schweizer Theaterbühnen unterwegs – bisher stets mit Perücke. Doch nun liess er sich von seiner Coiffeuse verwandeln, damit er seiner «Lebensrolle» noch näher kommt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick «Almi» Allmandinger ist als HD Läppli auf grosser Schweizer Tournee

Um noch authentischer zu wirken, liess er sich von seiner Coiffeuse verwandeln

Das Haupthaar ist weg, die Seitenhaare sind rot gefärbt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jean-Claude Galli Redaktor People

«Jetzt bin ich dem Original noch näher und wirke auf der Bühne noch authentischer», schwärmt der Basler Komiker und Schauspieler Patrick «Almi» Allmandinger (59) nach vollbrachter Tat im Coiffeursalon. In einer zweistündigen Prozedur wurden ihm am vergangenen Donnerstag die Haupthaare entfernt und die Seitenhaare rot eingefärbt.

Seit Januar 2026 ist Allmandinger als HD Läppli auf grosser Schweizer Tournee. Läppli wurde in den 1950er-Jahren vom Kabarettisten Alfred Rasser (1907–1977) erfunden und gehört dank unzähliger Bühnenauftritte und mehrerer Kinofilme bis heute zu den beliebtesten Schweizer Kunstfiguren. Zu seiner Popularität trug auch massgeblich das unverwechselbare Aussehen – Glatze, rötliche Seitenhaare, markanter Schnauz – bei.

Bereits als Bub fasziniert von Läppli

Allmandinger war bereits als Bub von Läppli fasziniert und bezeichnet die Figur als seine «Lebensrolle». Das Stück «Mensch Läppli», mit dem er aktuell unterwegs ist, wurde von Rassers Tochter Sabina (75) geschrieben. «Als wir uns vor acht Jahren zum ersten Mal am Telefon hörten, war sie erstaunt darüber, wie stark meine Stimme jener ihres Vaters gleicht. Nun ist die Ähnlichkeit auch optisch vorhanden. Sie wird Augen machen», sagt Allmandinger gegenüber Blick.

Bisher musste er seine eigenen Haare vor den Auftritten immer überkleben und eine Perücke montieren. Durch die Anstrengungen auf der Bühne geriet er ins Schwitzen, und die Perücke drohte zu verrutschen. «Ich fühlte mich so immer ein wenig gehemmt», sagt Allmandinger.

Vor der Verwandlung beinahe noch nervöser als «Almi» war seine Coiffeuse Birgit Soravitto. Auch weil der Komiker früher selbst Coiffeur war und dadurch stets sehr genau hinschaut. «Das ist wie wenn ein Zahnarzt zum Zahnarzt geht», scherzt er. «Doch es lief grossartig.»

Viele Läppli-Termine sind schon ausverkauft

Nun müssen die Seitenhaare alle drei bis vier Wochen nachgefärbt werden. Und auch sauberes Nachrasieren ist wichtig. Doch das nimmt «Almi» gern in Kauf. «Dafür gewinne ich vor meinen Auftritten Zeit, weil das Perückieren wegfällt. Jetzt muss ich mich jeweils nur noch schminken und den Schnauz ankleben.»

Dieser war übrigens auch bei Alfred Rassers HD Läppli nicht echt. «Bis so ein voluminöses Exemplar gewachsen wäre, würden Jahre vergehen», sagt Allmandinger.

Am Samstag, 7. März, steht er in Subingen SO erstmals als «echter» Läppli auf der Bühne. Die Tournee dauert bis Anfang Mai, viele Termine sind bereits ausverkauft.

Infos und Daten auf laeppli.com



